ФАС готовится реформировать рынок газа в России за два-три года

Федеральная антимонопольная служба готовится провести дерегулирование рынка газа в России до 2019 г. «Мы даже всерьез готовим реформу, дерегулирование рынка газа в РФ в ближайшие два-три года», – сказал руководитель ФАС Игорь Артемьев в ходе семинара-совещания ведомства, посвященного вопросам тарифного регулирования (его слова передал «Интерфакс»).

На рынке уже есть конкуренция и «Газпром», «оставаясь доминирующим хозяйствующим субъектом, тем не менее через систему и биржевых торгов, и конкуренцию по долгосрочным контрактам, по ряду других позиций вполне уже может конкурировать на внутреннем рынке», сказал Артемьев. ФАС стремится к уменьшению числа субъектов, для которых устанавливаются тарифы, заявил он.

Согласно проекту энергостратегии на период до 2035 г., до 2020 г. в России во многом будет сохраняться нынешняя структура рынка газа. На этом этапе проект предусматривает совершенствование госрегулирования цен на сетевой газ. Переход от регулирования оптовых цен на газ к рыночным механизмам ценообразования и регулированию тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам запланирован на период после 2020 г. Проект энергостратегии предлагает выравнивание тарифов на транспортировку для всех производителей газа, а для «Газпрома» – возможность продавать газ по ценам в пределах коридора, устанавливаемого регулятором.

Идея ФАС в том, чтобы уравнять в правах «Газпром» и независимых производителей, объяснял ранее заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Президент на комиссии по ТЭКу поручил разработать концепцию рынка газа, но она до сих пор не принята. Концепция должна была разрешить спор между независимыми производителями газа («Роснефть», «Новатэк» и др.) с одной стороны и «Газпромом» с другой.

«Газпром» был недоволен тем, что независимые вытесняют его с внутреннего рынка, забирая лучших потребителей и оставляя низкомаржинальные социальные группы. У независимых производителей были встречные претензии: непрозрачные и слишком высокие тарифы на транспортировку газа, а также монополия на экспортные доходы.