«Роснефть» просит в аренду бывший дворец Романовых под Санкт-Петербургом

Сейчас он почти полностью разрушен. После восстановления госкомпания намерена сама занимать дворец

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский в середине сентября попросили президента России Владимира Путина передать в долгосрочную аренду нефтяной компании дворцово-парковый ансамбль «Ропша». «Ведомостям» удалось ознакомиться с содержанием письма.

Сейчас «Ропша» находится в управлении ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф». Бюджет музея ограничен, потому он не может самостоятельно профинансировать воссоздание уникального объекта, пишут Сечин и Мединский. Предварительно Минкультуры и «Роснефть» договорились о возможности воссоздания дворцово-паркового ансамбля «с его приспособлением для современного использования за счет средств компании». Предполагается, что в аренду будут переданы земельный участок и строения, говорится в письме. По данным Росреестра, площадь парка составляет 389 182 кв. м, кадастровая стоимость – 81 728,22 руб.

До 25 октября правительство ждет от ведомств позицию по этому вопросу, следует из письма аппарата правительства ведомствам. «Ведомостям» удалось ознакомиться с его содержанием.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил факт переписки. «Действительно есть идея восстановить объект культурного наследия», – сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев. «Такое письмо было направлено президенту, – говорит представитель Минкультуры. – Это совместная инициатива «Роснефти» и Минкультуры. Вопрос прорабатывается, обсуждать детали предложения преждевременно». Письмо получено, вопрос прорабатывается, сказали представители Минэкономразвития и Росимущества. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков от комментариев отказался. Представитель музея-заповедника «Петергоф» на запросы «Ведомостей» не ответил.

«Роснефть» вложит собственные средства в реставрацию Ропшинского дворца. После завершения работ компания будет использовать его для собственных нужд, но дворец будет открыт для посещения туристическими группами, говорит источник в правительстве Ленобласти. Деталей и сроков он не уточнил.

Ропшинский дворцово-парковый ансамбль расположен в 49 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Это бывшая резиденция Романовых. Строительство дворца здесь началось в 1725 г. Затем по поручению императрицы Елизаветы Петровны проект преобразования усадьбы разработал архитектор Бартоломео Растрелли. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дворец известен тем, что в нем при невыясненных обстоятельствах в 1762 г. скончался Петр III – муж императрицы Екатерины II. В Великую Отечественную войну дворец был разрушен. После восстановления, сообщается на сайте Минкультуры, в Ропшинской усадьбе была размещена летная часть. Она покинула дворец в 1977–1978 гг. «При этом были сняты полы, двери и все, что можно было снять, – говорится на сайте Минкультуры. – С этого времени пользователь объектом культурного наследия отсутствовал». С 1980-х гг. здание дворца несколько раз горело, крыша и часть стен обрушились, парк запущен и замусорен, малые пруды превратились в болота. 8 января 2015 г. произошло обрушение колонного портика дворца, говорится на сайте Минкультуры.

Через год дворец уже не будет подлежать восстановлению, рассказывала в апреле 2016 г. гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

Стоимость восстановления комплекса – более 5 млрд руб., говорила она.

Коэффициент износа здания дворца при визуальном осмотре превышает 50%, сказал гендиректор петербургской консалтинговой компании «Терра инкогнита» Сергей Федоров. Аутентичная реставрация и даже реконструкция дворца невозможна – по сути, это может быть воссоздание, аналогичное тому, что осуществлялось в дворцах Петергофа и Пушкина после войны и в Стрельне в нулевые годы, отмечает он.

Реставрация дворцов, как правило, стоит дорого, иногда дороже, чем строительство, говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Восстановление дворцов – бизнес с сомнительной эффективностью, особенно в Санкт-Петербурге и окрестностях, считает эксперт. Вряд ли «Роснефть» найдет кому сдать дворец после реставрации, чтобы окупить инвестиции, а туристический бизнес не сделает проект рентабельным, считает Казанский.

Скорее всего Ропшинский дворец «Роснефть» будет использовать в представительских целях, для проведения деловых встреч и т. д., считает партнер «Строй-груп» Андрей Закревский. Например, сейчас она для этого арендует в Санкт-Петербурге неподалеку от Эрмитажа часть дворца великого князя Михаила Михайловича Романова.

Обычно в подобном договоре аренды предусмотрена пониженная плата в счет компенсации за восстановление объекта, инвестиции могут также засчитываться в счет арендной платы, говорит Закревский. Учитывая низкие ставки аренды в Санкт-Петербурге и дороговизну реставрации, «Роснефть» может получить право аренды бесплатно, допускает Казанский.

В подготовке статьи участвовал Петр Козлов