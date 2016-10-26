«Газпром» в очередной раз снизил прогноз по добыче

«Газпром» может снизить добычу газа в 2016 г. на 2% по сравнению с прошлым годом. Компания снизила оценку добычи в 2016 г. с 417,2 млрд до 409,43 млрд куб. м, передал «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников в концерне.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. Компании самостоятельно определяют свои производственные показатели – в частности, добычу газа, комментирует представитель Минэнерго. Министерство же рассматривает баланс производства и потребления природного газа в целом. Снижение добычи «Газпрома», скорее всего, вызвано продолжающимся ростом добычи и реализации природного газа независимыми компаниями, отметил представитель министерства. Но Минэнерго, по его словам, не ожидает дефицита газа на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе.

За январь – сентябрь добыча «Газпрома» снизилась на 1,4% до 277 млрд куб. м против 281 млрд куб. м годом ранее, следует из данных ЦДУ ТЭК. Прогноз был завышен, теперь компания привела его к реальности, констатирует портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

В начале года менеджеры компании заявляли о планируемом увеличении добычи более чем на 8%. Прогноз был скорректирован по итогам первого полугодия. Новый прогноз предусматривал хоть и минимальное, но падение добычи. Потенциально годовая добыча «Газпрома» более чем на 150 млрд куб. м газа превышает фактическое производство, говорил предправления компании Алексей Миллер. «В случае необходимости мы в короткие сроки можем нарастить добычу, и это одно из главных конкурентных преимуществ «Газпрома» на внутреннем и внешних рынках», – отмечал он. Но пока дела «Газпрома» на внешнем рынке идут успешнее, чем на внутреннем.

«Газпром» теряет позиции на российском рынке, солидарны аналитики. «С экспортом в дальнее зарубежье все в порядке, но в страны ближнего зарубежья поставки снижаются – на 16% в январе – сентябре», – указывает Вахрамеев. В России продажи «Газпрома» упали примерно на 4% до 126 млрд куб. м, продолжает он. В то же время «Роснефть» добычу наращивает, а «Новатэк» держит примерно на уровне прошлого года (снижение в январе – сентябре – 0,3%), говорит аналитик «Cбербанк CIB» Валерий Нестеров. Доля «Газпрома» в продажах на российском рынке – около 42%, оценивает Вахрамеев. Существующая система регулирования отрасли не позволяет «Газпрому» конкурировать с независимыми производителями на внутреннем рынке, подчеркивает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. И в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится – предпосылок к существенному росту спроса нет.

Прогнозы «Сбербанк CIB» оптимистичнее. «Считаем, что добыча у «Газпрома» в последние месяцы года будет по крайней мере не ниже прошлогодней. Это видно по бойкому экспорту и росту внутреннего потребления», – говорит Нестеров. В сентябре после многомесячного падения тренд развернулся и добыча у концерна стала расти, добавляет аналитик «Сбербанк CIB». При наличии спроса в IV квартале «Газпром» может добыть и больше предусмотренных планом 124,4 млрд куб. м, не исключает один из собеседников «Интерфакса». «Газпром» вполне способен по итогам года показать добычу выше своего прогноза и представить это как достижение, полагает Нестеров.

Поскольку доходность поставок на экспорт и на внутренний рынок почти сравнялась из-за падения цен, теперь снижение добычи практически прямо пропорционально отражается на выручке «Газпрома», указывает Вахрамеев. Но влияние этого фактора все же невелико. Важнее предстоящее повышение НДПИ на газ. Хотя в 2016 г. «Газпром» идет на рекорд поставок в Европу, по доходам год почти наверняка будет слабым из-за низких цен, возможно даже, худшим с 2004 г., считают аналитики Citi.