ЕС даст «Газпрому» расширенный доступ к газопроводу Opal – WSJ

По данным WSJ, новое соглашение оставляет за «Газпромом» исключительное право на 50% мощности Opal, но 30-40% мощности будут выставлены на аукцион, к участию в котором будет допущен «Газпром»

Сегодня же «Газпром» может договориться с Европой об урегулировании антимонопольных претензий

Еврокомиссия во вторник, 25 октября, одобрила расширенный доступ российского «Газпрома» к газопроводу Opal, соединяющему Европу с газопроводом «Северный поток», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Издание видит в этом признак потепления в бизнес-отношениях России с ЕС в контексте продолжающегося политического противостояния по Сирии.

По данным WSJ, новое соглашение оставляет за «Газпромом» исключительное право на 50% мощности Opal, но 30-40% мощности будут выставлены на аукцион, к участию в котором будет допущен «Газпром». 10-20% мощности газопровода должны быть предоставлены другим поставщикам газа. «Это некоторая уступка русским, но не подарок на Рождество», - цитирует WSJ одного из собеседников. До сих пор Opal мощностью 36 млрд куб. м. из-за ограничений европейских регуляторов был загружен лишь наполовину.

ЕС примет решение об ослаблении ограничений на прокачку газа по Opal для «Газпрома» к 31 октября, сообщило агентство Reuters.

Это решение будет принято после намеченной на сегодня встречи в Брюсселе с участием зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, замминистра энергетики России Анатолия Яновского и еврокомиссара по конкуренции Маргарет Вестагер. «Встреча (в среду) является ключевой, она может изменить всю игру», - сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Предмет сегодняшнего обсуждения - урегулирование претензий антимонопольных органов ЕС к «Газпрому» в части ограничения конкуренции. Как ранее писала WSJ, соглашение должно позволить российской компании избежать штрафов в обмен на изменение принципов ее деятельности; это прежде всего касается привязки цен на газ к ценам на нефть. «Газпром» может согласиться на то, чтобы разорвать эту связь, утверждала газета.

Полную загрузку Opal давно лоббирует компания Wintershall. В 2011 г. Wintershall и «Газпром» вложили более 1 млрд евро в строительство 470 км трубы от немецкого Грейфсвальда до чешской границы. Стратегическое значение Opal в том, что он дает российскому газу выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины.