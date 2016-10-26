Kesko решила не торговать продуктами в России

Kesko Food Russia Holding (входит в Kesko Group) договорился о продаже «Ленте» российского продуктового бизнеса, который работает под брендом «К-Руока» за 11 млрд руб. В пресс-релизе Kesko говорится, что покупатель всю сумму оплатит наличными.

Предметом сделки стали 11 продуктовых гипермаркетов в Петербурге и Ленинградской области, три участка земли в Москве и Ленобласти и ряд административных и вспомогательных зданий. Это шесть юридических лиц, в том числе OOO Kesko Food Rus и пять российских девелоперских компаний, в которых в общей сложности работают 1300 человек.

Сделку президент и гендиректор Kesko Микко Хеландер объяснил намерением сосредоточиться на развитии торгового бизнеса в Финляндии, где компания торгует продуктами, товарами для дома, сельхозтехникой и автомобилями. «Мы сосредоточимся на развитии торговли продуктами в Финляндии и отказываемся от торговли в России, так как этот бизнес потребовал бы значительных капиталоволжений», - сказал он. Уход из России минимально скажется на продажах Kesko, но улучшит прибыльность компании, считает он.

О переговорах с Kesko «Лента» сообщила 21 октября, на тот момент в финской компании подчеркивали, что еще не ясно, чем переговоры закончатся. В мае 2016 г. представитель Kesko говорил, что компания изучает возможность продать продовольственный бизнес в России, но тогда к переговорам по существу это не привело.

В августе 2016 г. Kesko продала в России сеть магазинов спорттоваров «Интерспорт». Покупателя компания тогда не назвала. Российская операционная компания магазинов Intersport – фирма «Иохастон» – сменила собственника в конце июля, согласно «СПАРК-Интерфаксу»: владельцем 100% долей стала кипрская «Флэшджипиком лтд». Сумма сделки составила около 100 млн руб., говорил источник «Ведомостей», знакомый с деталями переговоров. Сейчас у группы в России остается сеть магазинов товаров для дома «К-Раута».

Когда «К-Руока» выходила на рынок России (сначала в Петербург, потом в Ленинградскую, а затем и в Московскую области, где купила участки), ее стратегия исходила из ситуации 2011 г., напоминал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Тогда ситуация в российской рознице была благоприятной, доходы населения крупнейших городов в пересчете на евро были сопоставимы с показателями наиболее обеспеченных стран Восточной Европы (Польша, Чехия) или небогатых стран Западной Европы (Испания, Португалия), а конкуренция по цене и качеству продукции собственного производства между сетями гипермаркетов была значительно ниже, рассуждал эксперт. Устойчивый курс рубля обещал возможности синергии бизнеса в Финляндии и Петербурге в части поставок и брендированных товаров, и собственных брендов из-за рубежа. Но девальвация рубля, снижение доходов населения, сокращение продаж непродовольственных товаров в гипермаркетах, значительное усиление ценовой конкуренции и рост конкуренции в целом на рынке привели к тому, что большинство гипермаркетов «К-Руока» не смогли выйти на плановые показатели и оказались убыточными, объяснил Бурмистров. В 2015 г., по его оценке, суммарный убыток трех основных компаний сети «К-Руока» составил 1,98 млрд руб., а совокупный накопленный убыток на конец первого полугодия 2016 г. превысил 6 млрд руб. При этом чистый долг сети «К-Руока» на это время - более 7,5 млрд. руб., добавляет он. Всего финская Kesko потратила на строительство магазинов и покупку участков под продовольственные магазины боле 8,5 млрд руб., по подсчетам «Infoline-аналитики». «Стоимость сделки по покупке 10 гипермаркетов и 1 супермаркета общей торговой площадью 49 200 кв. м, строящегося гипермаркета и 3 земельных участков в Санкт-Петербурге и в Московской области может составить от 11 до 11,5 млрд. руб.», - оценивал Бурмистров.

Для «Ленты» 11 гипермаркетов Kesko сопоставимы с четвертью плана по годовому росту сети. В течение 2016 г. «Лента» обещала открыть как минимум 40 гипермаркетов. На 30 сентября в сеть «Ленты» входило 155 гипермаркетов торговой площадью 922 951 кв. м (+33 новых магазина год к году). На родном рынке «Ленты», в Петербурге и области, у компании, согласно ее материалам, 22 гипермаркета. Таким образом, потенциальная сделка с Kesko может на 50% нарастить сеть «Ленты» в регионе, который приносит компании около 23% всей выручки (по итогу января-июня 2016 г.).

Купив «К-Руока», «Лента» обгонит по доле рынка в Санкт-Петербурге группу «О’кей» - она вырастет с 14,4% в 2015 г. до 16,5% по итогам 2016 г., подсчитал Бурмистров.