Молочная продукция комбината PepsiCo изъята из продажи из-за ящура

Управление Роспотребнадзора по Москве в письмах крупнейшим ритейлерам попросило изъять из оборота почти 4000 т молочной продукции, с копией документа ознакомились «Ведомости». Причина – 21 октября Управление Россельхознадзора по Владимирской области сообщило, что нашло вирус ящура (см. врез) в ООО «ВКВ». Это ООО поставляло сырое молоко на комбинат, принадлежащий АО «Холдинговая компания «Ополье», говорится в документе.

«Ополье» выпускает молоко, кефир, йогурт и другие молочные продукты под брендами «Домик в деревне» и «Ополье». В 2011 г. «Ополье» было куплено компанией «Вимм-билль-данн», и в том же 2011 году сам «Вимм-билль-данн» был продан PepsiCo.

С 1 по 19 октября филиал «Ополья» в Юрьеве-Польском выпустил 5824 т молочной продукции, в торговые предприятия было отгружено почти 2000 т, изъятию подлежит 3831 т, говорится в письме. С полок сетей должны быть убраны, в частности, кефир жирностью 1 и 3,2%, молоко и простокваша. Письма были направлены в розничные сети «Атак», «Дикси», «Перекресток», «Ашан», Billa. Представители «Перекрестка», «Ашана» и «Дикси» подтвердили факт получения письма. Изъятая партия небольшая, говорит представитель PepsiCo Марина Зибарева.

ООО «ВКВ» поставляло небольшое количество молока в «Ополье» – 6–7 т в сутки, а всего это предприятие перерабатывает 220–230 т молока в сутки, продолжает Зибарева. Компания уже прекратила поставки с этой фермы. В компании уверены в безопасности продукции, передает представитель PepsiCo. Во-первых, сырое молоко сопровождается ветеринарными свидетельствами, подтверждающими, что это молоко от здоровых коров. Во-вторых, все сырое молоко проходит температурную обработку, после которой вирус ящура гарантированно уничтожается. В-третьих, на предприятии действует строгий контроль качества поступающего сырья и готовой продукции, перечисляет Зибарева.

Почти вся молочная продукция была изъята, опасности для потребителей другой молочной продукции этой компании нет, говорит представитель Роспотребнадзора. Представители «Дикси», «Ашана» и «Перекрестка» подтвердили изъятие продукции.

Получить комментарии Billa не удалось.

Опасен для детей и животных Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь, которая в основном поражает домашних и диких парнокопытных, но ею могут заражаться и собаки, и кошки, и грызуны, и люди. От человека к человеку вирус не передается, основной путь заражения людей – сырое молоко и реже мясо; животноводы могут заразиться непосредственно от больных животных. Болезнь у людей начинается с подъема температуры, интоксикации и появления пузырьков на слизистых, пузырьки затем превращаются в язвочки и сливаются в эрозии. Обычно болезнь проходит за 5–7 дней, но у детей характеризуется более тяжелым течением. Возбудитель ящура – вирус, он быстро погибает при нагревании до 60 градусов по Цельсию, воздействии ультрафиолетовых лучей и обычных дезинфицирующих веществ. Однако в высушенном или замороженном виде вирус живет долго.

Когда молоко отгружается с фермы, региональная ветеринарная служба, подведомственная администрации региона, выдает ветеринарные сопроводительные документы, объясняет представитель Россельхознадзора. Эти документы подтверждают, что продукция безопасна и соответствует ветеринарным и санитарным требованиям, продолжает представитель службы. Россельхознадзор уже начал проверку, чтобы узнать, приняли ли локальная служба и руководство предприятия необходимые меры для контроля качества продукции, и установить причину, по которой вирус попал на предприятие.

Животные и молоко проверяются в несколько этапов: животные – ветеринарами предприятия, молоко – перед отгрузкой и при приемке на перерабатывающем предприятии, говорит генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, очевидно, на каком-то этапе проверка была формальной или недостаточной. Обязательно отзывать всю продукцию, изготовленную из зараженного молока, продолжает он, вирус мог быть уничтожен не везде.

По данным сайта Россельхознадзора, это первая вспышка ящура в 2016 г. В мае Международное эпизоотическое бюро признало Россию страной, свободной от ящура. «Это упростит доступ российской сельхозпродукции на международный рынок и откроет широкие перспективы экспорта мясной продукции по всему миру», – цитировала тогда пресс-служба Минсельхоза министра Александра Ткачева.

После сообщения о вспышке ящура во Владимирской области Казахстан 25 октября ввел ограничения на импорт сельхозпродукции животного происхождения из России, сообщила Национальная палата предпринимателей «Атамекен» (цитата по «РИА Новости»). Официального уведомления об ограничении импорта от Казахстана пока не было, говорит представитель Россельхознадзора.

Россия уже не первый год пытается получить право на экспорт мяса в Китай, страну с самым большим потреблением некоторых видов мяса в мире. Вспышки заболевания у животных сигнализируют, что в России недостаточно прослеживается качество животных, отмечает президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян, и это может стать поводом отложить открытие сотрудничества между странами. Хотя в конечном итоге оно все же будет открыто, полагает он.

Инцидент еще раз доказывает необходимость конкретных мер для улучшения тяжелейшей эпизоотической ситуации в России, когда под угрозой все производители, отмечает представитель крупнейшего в России производителя свинины – агропромышленного холдинга «Мираторг». Необходимо повысить ответственность за нарушение правил биологической безопасности, внедрить систему электронной ветеринарной сертификации по всей цепочке производства и аттестацию убойных предприятий, чтобы обеспечить прозрачность и прослеживаемость, уверены в «Мираторге».

Запрос, направленный в ООО «ВКВ», остался без ответа.