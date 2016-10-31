«Лукойл» начал добычу на новом месторождении на Каспии

«Лукойл» начал промышленную эксплуатацию месторождения им. В. Филановского в Каспийском море, сообщила компания.

Месторождение им. В. Филановского находится в северной части Каспийского моря в 220 км от Астрахани. «Лукойл» открыл его в 2005 г. Это крупнейшее из открытых в России за последние 25 лет месторождений и второе месторождение, введенное компанией на шельфе Каспийского моря. Извлекаемые запасы месторождения по категории С1 + С2 российской классификации оцениваются в 129 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа. Проектный уровень добычи составляет 6 млн т нефти в год.

Накопленные инвестиции «Лукойла» в проект, включая вложения в обустройство и разработку месторождения, транспортную инфраструктуру, переработку газа, нефтехимию и энергетику, составили около 150 млрд руб. Суммарный объем инвестиций в проект запланирован на уровне более 250 млрд руб., передал «Интерфакс».

На месторождении пробурены две добывающие скважины с горизонтальным окончанием. Суммарный суточный дебит составляет более 6000 т нефти. Добытая нефть относится к категории легкой малосернистой и поступает по подводному трубопроводу в резервуарный парк головных береговых сооружений, а затем сдается в систему Каспийского трубопроводного консорциума для продажи на экспорт. Попутный газ подается на газоперерабатывающую установку завода «Ставролен» «Лукойла» для дальнейшей переработки в продукты нефтехимии и поставки на собственные энергогенерирующие мощности и в ЕСГ «Газпрома».

В этом году запуск месторождения не повлияет существенно на добычу «Лукойла» в России, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но в 2017 г. у компании есть шанс как минимум достичь уровня 2015 г., но с учетом запуска месторождения им. Филановского «Лукойл» может и превысить прошлогодние показатели, не исключает Полищук. Хотя прирост вряд ли будет большим, уточняет он. В 2015 г. «Лукойл» добыл в России около 84,9 млн т нефти, следует из отчета компании. В прошлом году на Западную Сибирь приходилось 45,3% общей добычи компании в России, снижение к предыдущему году составило 5,6%.

Запуск месторождения поможет компенсировать падение добычи в Западной Сибири, но роста общего объема ожидать не стоит, полагает директор Small Letters Виталий Крюков. «Лукойл» будет осторожно наращивать темпы добычи на шельфе, поясняет Крюков, приводя в пример осмотрительность компании на другом каспийском месторождении — им. Ю. Корчагина. «Чтобы не повредить экологии, они сильно перестраховывались, рост был плавным», - говорит Крюков. Не следует забывать и о возможном ограничении добычи нефти по договоренности с ОПЕК, замечает Крюков. Добыча на месторождении им. Филановского выйдет на проектную мощность в 6 млн т к 2019 г., в 2017 г. планируется добыть 4,4 млн т, заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов, передал «Интерфакс».

«Лукойл» планирует и дальше увеличивать добычу на Каспии. В 2022 г. компания намерена ввести месторождение Ракушечное, в 2026 г. - газоконденсатное месторождение Кувыкина. «На первом этапе собираемся построить сначала две платформы: жилой модуль и технологическую платформу, где будет добываться порядка 1,1 млн т нефти в год, транспортироваться по трубопроводу на месторождение Филановского», - сказал первый заместитель гендиректора «Лукойл-Нижневолжскнефть» Алексей Казаков (его слова передал «Интерфакс»). Запасы месторождения Кувыкина - около 322 млрд куб. м, там «Лукойл» хочет добывать 6,6 млрд кубометров газа в год, продолжил Казаков.