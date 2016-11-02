Промышленность

В Китай продано два российских гидросамолета Бе-200

Китай станет вторым зарубежным заказчиком
Гидросамолет Бе-200 был разработан в 90-е гг. и к настоящему времени закуплен МЧС России и Азербайджана
Гидросамолет Бе-200 был разработан в 90-е гг. и к настоящему времени закуплен МЧС России и Азербайджана
Д. Гришкин / Ведомости

Как заявил на авиасалоне в китайском Чжухае министр промышленности и торговли Денис Мантуров, с китайской компанией подписан контракт на поставку двух гидросамолетов Бе-200. «Было подписано соглашение на поставку два плюс два Бе-200, первая поставка в 2018 г.», - сказал он (цитата по ТАСС).

Представитель ОАК уточнил, что соглашение о поставке двух Бе-200 и еще двух в опционе было подписано с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd.

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин принял участие в тушении лесных пожаров с борта противопожарного самолета-амфибии Бе-200.
Владимир Путин с борта Бе-200 потушил пожар
Владимир Путин на борту противопожарного самолета-амфибии Бе-200 тушит лесные пожары на фотографиях.

«Мы надеемся, что первая ласточка даст импульс на дальнейшие закупки. Мы надеемся загрузить мощности и получить общий объем портфеля заказов где-то 20-25 самолетов», - добавил Мантуров. Он также сообщил о заинтересованности в приобретении двух таких самолетов со стороны Индонезии. По оценке источника в ОАК, стоимость одного Бе-200 - около $40 млн.

По словам Василия Кашина из Института Дальнего Востока РАН, судя по всему, компания Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd. связана с государственными китайскими компаниями - авиастроительной AVIC и корпорацией предприятий электронных технологий CETC, при этом имеет свой собственный бизнес в сфере предоставления услуг авиации общего назначения.

Китай вернулся в пятерку крупнейших импортеров российского оружия

Гидросамолет Бе-200 был разработан в 90-е гг. и к настоящему времени закуплен МЧС России (шесть единиц) и Азербайджана (одна единица) и используется ими как спасательный и пожарный самолет. В настоящее время также имеется еще один заказ МЧС на восемь машин и Минобороны России - на шесть единиц. Его производство изначально было развернуто на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут» и перенесено на таганрогский авиазавод ТАНТК им. Бериева, первая машина таганрогского производства взлетела в этом году.

Ранее пресс-служба «Вертолетов России» сообщила, что холдинг в рамках выставки в Чжухае заключил контракты с компанией Jiangsu Baoli Aviation Equipment на поставку в 2017 г. трех вертолетов Ми-171, Ка-32 и «Ансат» в медицинской комплектации. Еще один контракт заключен с компанией Wuhan Rand Aviation Technology Service на поставку вертолетов Ми-171, Ка-32 и «Ансат» (два «Ансата» в медицинской комплектации, два Ми-171 и один Ка-32 с опционом на три Ка-32, четыре Ми-171 и шесть «Ансатов»).

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Китай впервые представил на авиасалоне Airshow China 2016 в Чжухае малозаметный истребитель пятого поколения J-20. Существует вариант оснащения самолета российскими двигателями. Блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor по конструкции центроплана, с F-35 – по конструкции воздухозаборников и, наконец, с российским экспериментальным истребителем МиГ 1.44 – по общей аэродинамической схеме
Imago / TASS
Китай впервые представил на авиасалоне Airshow China 2016 в Чжухае малозаметный истребитель пятого поколения J-20. Существует вариант оснащения самолета российскими двигателями. Блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor по конструкции центроплана, с F-35 – по конструкции воздухозаборников и, наконец, с российским экспериментальным истребителем МиГ 1.44 – по общей аэродинамической схеме
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Китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, разработанный при участии ОКБ Антонова, оснащен российскими двигателями Д-30
Yu Hongchun / Zuma / TASS
Китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, разработанный при участии ОКБ Антонова, оснащен российскими двигателями Д-30
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Пилотажная группа ВВС Китая «1 августа» (день снования На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной армии Китая) на истребителях J-10
Reuters
Пилотажная группа ВВС Китая «1 августа» (день снования На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной армии Китая) на истребителях J-10
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Китайский бомбардировщик H-6K, созданный на базе советского Ту-16, оснащен российскими двигателями Д-30
Yu Hongchun / Zuma / TASS
Китайский бомбардировщик H-6K, созданный на базе советского Ту-16, оснащен российскими двигателями Д-30
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Учебно-боевой самолет армии Китая JJ-9 разработан на основе советского МиГ-21
Yu Hongchun / Zuma / TASS
Учебно-боевой самолет армии Китая JJ-9 разработан на основе советского МиГ-21
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Легкая зенитно-ракетная установка смонтирована на китайской копии американского Hummer
Brent Lewin / Bloomberg
Легкая зенитно-ракетная установка смонтирована на китайской копии американского Hummer
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Макет еще одного китайского истребителя нового поколения FC-31. Самолет, внешне похожий на американский F-22, возможно, будет предлагаться на экспорт как дешевая альтернатива F-35.
Brent Lewin / Bloomberg
Макет еще одного китайского истребителя нового поколения FC-31. Самолет, внешне похожий на американский F-22, возможно, будет предлагаться на экспорт как дешевая альтернатива F-35.
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Выступление британской пилотажной группы Red Arrows
Reuters
Выступление британской пилотажной группы Red Arrows
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В Чжухае новинки показывают и крупнейшие авиастроительные компании. На заднем плане Airbus A350 XWB
Yu Hongchun / Zuma / TASS
В Чжухае новинки показывают и крупнейшие авиастроительные компании. На заднем плане Airbus A350 XWB
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Выступление российской пилотажной группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29
Yu Hongchun / Zuma / TASS
Выступление российской пилотажной группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29
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