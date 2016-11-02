В Китай продано два российских гидросамолета Бе-200

Гидросамолет Бе-200 был разработан в 90-е гг. и к настоящему времени закуплен МЧС России и Азербайджана

Как заявил на авиасалоне в китайском Чжухае министр промышленности и торговли Денис Мантуров, с китайской компанией подписан контракт на поставку двух гидросамолетов Бе-200. «Было подписано соглашение на поставку два плюс два Бе-200, первая поставка в 2018 г.», - сказал он (цитата по ТАСС).

Представитель ОАК уточнил, что соглашение о поставке двух Бе-200 и еще двух в опционе было подписано с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd.

«Мы надеемся, что первая ласточка даст импульс на дальнейшие закупки. Мы надеемся загрузить мощности и получить общий объем портфеля заказов где-то 20-25 самолетов», - добавил Мантуров. Он также сообщил о заинтересованности в приобретении двух таких самолетов со стороны Индонезии. По оценке источника в ОАК, стоимость одного Бе-200 - около $40 млн.

По словам Василия Кашина из Института Дальнего Востока РАН, судя по всему, компания Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd. связана с государственными китайскими компаниями - авиастроительной AVIC и корпорацией предприятий электронных технологий CETC, при этом имеет свой собственный бизнес в сфере предоставления услуг авиации общего назначения.

Гидросамолет Бе-200 был разработан в 90-е гг. и к настоящему времени закуплен МЧС России (шесть единиц) и Азербайджана (одна единица) и используется ими как спасательный и пожарный самолет. В настоящее время также имеется еще один заказ МЧС на восемь машин и Минобороны России - на шесть единиц. Его производство изначально было развернуто на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут» и перенесено на таганрогский авиазавод ТАНТК им. Бериева, первая машина таганрогского производства взлетела в этом году.

Ранее пресс-служба «Вертолетов России» сообщила, что холдинг в рамках выставки в Чжухае заключил контракты с компанией Jiangsu Baoli Aviation Equipment на поставку в 2017 г. трех вертолетов Ми-171, Ка-32 и «Ансат» в медицинской комплектации. Еще один контракт заключен с компанией Wuhan Rand Aviation Technology Service на поставку вертолетов Ми-171, Ка-32 и «Ансат» (два «Ансата» в медицинской комплектации, два Ми-171 и один Ка-32 с опционом на три Ка-32, четыре Ми-171 и шесть «Ансатов»).