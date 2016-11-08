Сын топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры оказался одним из крупнейших российских землевладельцев

ВТБ продал несколькими лотами около 54 000 га более чем за 2,3 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель банка. Крупнейший – 35 000 га за 1,75 млрд руб. – в сентябре прошлого года приобрела Липецкая агропромышленная компания (ЛАПК), добавляет он. Факт сделки подтвердили и два близких к ЛАПК человека. По их словам, всего компания купила у госбанка около 50 000 га.

ЛАПК была создана в июле 2015 г., говорится на ее сайте. Никаких показателей компания не раскрывает. 100% ее долей, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат Алексею Сергеевичу Кукуре. Так зовут сына первого вице-президента нефтедобывающей компании «Лукойл» Сергея Кукуры, отвечающего за экономику и финансы. Это именно Кукура-младший, говорит его знакомый.

Алексею Кукуре, по данным СПАРК, до мая 2010 г. принадлежало 100% ООО «Волго-донсельхозинвест», которому, в свою очередь, принадлежит 99,9% Волгоградской агропромышленной компании (ВАПК). Эта компания – крупный агрохолдинг в Волгоградской области. ВАПК уже 15 лет, говорится на ее сайте. Основные направления деятельности – производство зерновых, хранение и продажа продукции растениеводства и животноводства. Компания выращивает зерновые – пшеницу, рожь, кукурузу, подсолнечник, овес, а также овощи – картофель, лук и морковь. Общий валовой сбор продукции в 2015 г. составил 132 000 т, план на 2016 г. – 200 000 т, сказано на сайте компании. ВАПК принадлежат также два элеватора. С 2011 г. ВАПК начала развивать новое направление – овцеводство.

В 2010 г. доля в «Волго-донсельхозинвесте» перешла к кипрской Ermonia Enterprises Limited, бенефициары которой не раскрываются. Но знакомый Кукуры, менеджер ВАПК и чиновник Липецкой области знают, что владелец ЛАПК и ВАПК – один и тот же человек. Один из собеседников «Ведомостей» добавляет, что это личный проект Кукуры-младшего, не связанный ни с его отцом, ни с «Лукойлом».

Похищение топ-менеджера 63-летний первый вице-президент «Лукойла» Сергей Кукура известен тем, что 12 сентября 2002 г. по дороге на работу его автомобиль был остановлен неизвестными в Подмосковье, а сам топ-менеджер похищен. Дело сразу же приобрело широкую огласку. Похитители требовали выкуп в $3 млн и 3 млн евро. Но 25 сентября топ-менеджер был отпущен на свободу в Брянской области. Представители «Лукойла» заявляли, что выкуп за Кукуру не платили. Похитителей так и не нашли. По версии следствия, одним из организаторов похищения стал смоленский преступный авторитет Владимир Винокуров, убитый в 2002 г.

По данным апрельского рейтинга аналитической компании BEFL, ВАПК была на 29-м месте в рейтинге крупнейших держателей сельскохозяйственных земель в России с земельным банком 130 000 га. Такая же цифра приведена и на сайте ВАПК. С учетом приобретения в Липецкой области земельный банк как минимум достигнет 180 000 га. Для примера: «Разгуляй» с земельным банком 170 000 га занимает 23-е место (с тех пор компания продала значительную часть земель), а у лидера рейтинга – группы «Продимекс» Игоря Худокормова 790 000 га.

Купленные ЛАПК земли принадлежали агрохолдингу «Терра-инвест», который создавался в 2008 г. СМИ связывали компанию с экс-президентом Банка Москвы Андреем Бородиным. Гендиректор «Терра-инвеста» Константин Росляков это не комментировал. В 2011 г. «Терра-инвест» перешел к ВТБ вместе с другими активами Банка Москвы.

Цена сделки (1,75 млрд руб. за 35 000 га. – «Ведомости») близка к рыночной, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Для прошлого года сделка выглядит удачной для банка, добавляет он. Но из-за растущего спроса на землю в 2016 г. можно было бы продать дороже на несколько десятков процентов, рассуждает Сизов.

Представитель «Лукойла» на запрос не ответил. Адресованный Алексею Кукуре запрос в ЛАПК остался без ответа.