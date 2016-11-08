Иностранным интернет-ритейлерам, возможно, все-таки придется платить НДС в России

Правительство до конца 2016 г. рассмотрит вопрос о том, чтобы начать взимать налог на добавленную стоимость (НДС) с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля по итогам съезда «Деловой России» 18 октября.

С инициативой обязать зарубежных онлайн-ритейлеров платить НДС в России летом 2016 г. выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупнейшие интернет-продавцы в России – «М.видео», «Эльдорадо», «Детский мир», Ozon и др. Идея была представлена на заседании рабочей группы при администрации президента по интернет-торговле в конце июня. Иностранные интернет-ритейлеры, по мнению ассоциации, должны становиться на налоговый учет в России, если их выручка за три месяца превышает 2 млн руб. Сейчас с покупок онлайн за рубежом НДС не платится.

АКИТ по-прежнему призывает обязать зарубежных конкурентов платить НДС в России, сообщил «Ведомостям» президент ассоциации Алексей Федоров. Потери бюджета от вытеснения торговли и производства товаров с НДС беспошлинной торговлей за четыре года могут составить 440 млрд руб., – заявлял президент «М.видео» Александр Тынкован во время выступления перед Путиным на съезде «Деловой России».

Александр Тынкован, президент «М.видео» «В чем заключается неравенство? При производстве товаров на территории России в цену товара входят НДС, пошлины <...> При этом разница [в конечной цене] достигает по сравнению с беспошлинным ввозом 30–40%. Все это обеспечило в последние годы бурный рост развития именно трансграничной торговли <...> По сути, идет вытеснение беспошлинной торговлей на территории Российской Федерации товаров российского производства с НДС». Выступление на съезде «Деловой России» 18 октября 2016 г.

По итогам 2016 г. оборот российской онлайн-торговли достигнет 900 млрд руб. (+18,4% год к году), согласно сентябрьскому прогнозу АКИТ, из них около 320 млрд руб. придется на покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах (+37% год к году). Крупнейший по числу покупок в российской трансграничной торговле – входящая в китайскую Alibaba Group торговая площадка Aliexpress. По словам директора по развитию Aliexpress в России и СНГ Марка Завадского, компания участвовала в некоторых встречах рабочих групп, которые обсуждали идею введения НДС для зарубежных онлайн-продавцов. Но на часть заседаний их не приглашали, добавил он. По его мнению, важно, чтобы создаваемые механизмы, регулирующие отрасль, были прозрачны и не способствовали перетоку части импортного потока в серую зону. Завадский надеется, что компанию пригласят к обсуждению мер, которые могут быть приняты по поручению президента. Называть конкретные меры, которые должны быть учтены при разработке механизма сбора НДС с зарубежных онлайн-покупок, он отказался.

Меры по уравниванию условий для участников рынка интернет-торговли нужно реализовать как можно скорее, считает первый заместитель гендиректора «220 вольт» Леонид Довладбегян. «Для нас не имеет значения механизм, важно, чтобы отечественные и иностранные игроки наконец оказались в равных условиях здоровой конкуренции», – рассуждает он.

Также в поручении Путина говорится о снижении пошлины с покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Ранее на протяжении нескольких лет АКИТ лоббировала снижение порога беспошлинного ввоза для покупок из-за рубежа (сейчас – 1000 евро и 31 кг на человека в месяц).

Действующая пошлина «не работает с точки зрения равенства наших производителей и зарубежных производителей», заявлял в октябре вице-премьер Аркадий Дворкович: «По сути, у нас идет взрывной рост трансграничной торговли». По его словам, он поручил Минфину, Федеральной налоговой и таможенной службам «проработать, как это может администрироваться». Среди предложений «либо обязанности возложить на сами интернет-платформы, либо есть идея, связанная с «Почтой России», <...> чтобы она служила агентом по уплате соответствующих платежей», пояснял Дворкович. Предложения должны быть готовы к 21 ноября.

Порог беспошлинной торговли должен быть снижен, считает Федоров. Пошлина должна взиматься с каждой посылки дороже 22 евро, чтобы не надо было вычислять, сколько каждый гражданин ввез в Россию за месяц, объясняет он.