Alibaba поставила новый рекорд продаж в День холостяка

«Мы не думаем о нас как об обычной компании. Мы считаем себя экономикой», - заявил основатель Alibaba Джек Ма незадолго до окончания распродажи

За 24 часа мировой распродажи 11 ноября, в китайский День холостяка, торговые площадки китайского интернет-гиганта Alibaba продали товаров на $17,8 млрд, говорится на сайте компании. Еще за четыре часа до конца распродажи Alibaba побила рекорд 2015 г. ($14,34 млрд). Тогда обороты китайской распродажи значительно превысили обороты культовых американских распродаж - Черной пятницы ($2,74 млрд) и Киберпонедельника ($3,07 млрд), по данным Practical Ecommerce.

В 2016 г. 11 ноября за первые пять минут распродажи Alibaba объем продаж превысил $1 млрд, а за первые 12 с половиной часов - $12 млрд, сообщает сайт компании. За секунду проходило около 140 000 заказов клиентов из 207 стран и регионов, по данным Alibaba. Всего в холдинг входит пять торговых площадок (TaoBao.com, Tmal.com, Alibaba.com, AliExpress, Lazada), мобильные медиа и развлечения и др.

В этом году для привлечения большего числа клиентов Alibaba привлекла таких звезд, как футболист Дэвид Бэкхем и актриса Скарлетт Йохансон.

Ранее аналитики Fung Global Retail & Technology прогнозировали, что площадки Alibaba продадут в этом году товаров на $20 млрд (данные сайта Forbes).

Распродажа 11.11 - символ изменения китайской экономики, она провоцирует клиентов на покупки и показывает попытку сделать движущей силой экономики не только инвестиции и производство, но и потребительские траты, считают аналитики Aberdeen Asset Management, передает BBC.

«Мы не думаем о нас как об обычной компании. Мы считаем себя экономикой», - заявил основатель Alibaba Джек Ма незадолго до окончания распродажи в этом году (цитата по сайту компании). Alibaba устраивает распродажу 11 ноября с 2009 г., тогда в ней приняло участие только 27 продавцов, по данным самой компании. В последние годы эту традицию подхватили китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры. Изначально День холостяка – это праздник для людей, не обремененных семейной жизнью; в этот день китайцы активно занимаются онлайн-шопингом, поэтому 11 ноября стало своего рода Днем интернет-торговли.

День холостяка на Alibaba вызывал интерес и со стороны регуляторов. В мае 2016 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование по методам бухучета в Alibaba Group, поскольку компания могла нарушить общепринятые принципы подсчета и цифры могли быть несопоставимы с другими компаниями, сообщала тогда газета The Wall Street Journal.

Все цифры компании прошли независимые проверки, цитирует The Wall Street Journal президента Alibaba Майкла Эванса. По данным Financial Times на начало ноября, расследование до сих пор продолжается.