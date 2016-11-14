IKEA GROUP построит третий торговый комплекс под Петербургом

IKEA Centers Russia, управляющая торговыми комплексами «Мега» и IKEA, выбрала место для строительства третьей «Меги» на границе Петербурга и Ленинградской области. Компания приобрела 40 га между Красносельским шоссе и КАД, вблизи микрорайона «Новоселье», сообщила впонедельник ее пресс-служба. Переговоры о покупке этого участка компания вела с 2015 г. Речь идет о землях ЗАО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ), знают чиновник областной администрации и участник рынка недвижимости. В приемной СевНИИГиМ в понедельник сообщили, что не комментируют эту информацию.

Строительство будет проходить в два этапа – до 2019 г. планируется открыть магазин ИКЕА, на втором этапе запланировано строительство торгового центра, сказано в сообщении IKEA Centers Russia. Реализация проекта позволит создать более 3 000 рабочих мест, указывает компания. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

«Санкт-Петербург всегда находился в фокусе интересов IKEA Centers Russia. Юго-западное направление в регионе активно развивается – здесь планируется строительство жилых районов, и мы видим в этом большой потенциал для нашего бизнеса», - сказал Милен Генчев, гендиректор IKEA Centres Russia. Новая «Мега» станет третьим торговым центром в портфолио IKEA Centers Russia в регионе и одним из самых крупных в Ленинградской области. Сейчас в регионе работают два торговых центра - «Мега Дыбенко» площадью 180 000 кв. м (арендопригодная - 140 000 кв. м) и «Мега Парнас» (общая 130 000 кв. м, арендопригодная — 100 000 кв. м). Пока крупнейшим считается проект «Меги», строительство которой заявлено в подсмосковных Мытищах на 50 га (планируемая площадь - 230 000 кв. м).

Участок площадью 40 га в этом месте может стоить около $5 млн, считает гендиректор компании «Бестъ» Георгий Рыков. Это хорошее место для новой «Меги», там не хватало подобного проекта, комплекс будет востребован для жителей южной части города и прилегающих территорий области, говорит Рыков.

Комплексы «Мега», несмотря на экономическую ситуацию, продолжают оставаться чрезвычайно привлекательными для клиентов, поэтому строительство третьего проекта около Петербурга — давно ожидаемый шаг, который можно даже назвать несколько запоздалым, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Потенциал жилищного строительства в прилегающих к Петербургу зонах Ленинградской области гарантирует масштабный спрос в перспективе 7-10 лет на товары для дома и ремонта, уверен Бурмистров. Не исключено, что на этом девелопер не остановится — рынок Петербурга потенциально может принять четыре таких комплекса, считает эксперт. Бурмистров оценивает объем инвестиций в проект торговой площадью не менее 150 000 кв. м в сумму не менее 30 млрд руб. На 40 га можно построить и до 200 000 кв. м, очевидно, участок взят с запасом, оценивает Рыков.

IKEA не часто объявляет о новых проектах. Последний раз компания открывала в России магазины пять лет назад – в Уфе и Самаре. В 2010 г. IKEA уволила двух топ-менеджеров российского офиса из-за коррупционного скандала. В августе этого года стало известно, что IKEA Centers Russia приобрела первый за долгое время участок в Московском регионе на Каширском шоссе, где к 2018 г. планируется к открытию первый отдельно стоящий магазин IKEA в России. По данным сайта IKEA Centers Russia, компания для новых проектов рассматривает участки площадью от 8 га.

По соседству с участком, который приобретает IKEA Centers Russia, заявлено несколько крупных жилых проектов. Принадлежащее СевНИИГиМ ООО УК «Новоселье» реализует проект «Новоселье: городские кварталы», который предполагает строительство 1,5 млн кв. м к 2026 г., следует из материалов на сайте компании. «Строительный трест» почти на 90 га собирается реализовать жилой проект «Newпитер» на 500 000 кв. м жилья. Уже построено четыре дома, часть из них заселена, сообщает пресс-служба «Строительного треста». Недалеко ГК «Унисто петросталь» к 2021 г. собирается реализовать свой проект «Аннинский парк» на 250 000 кв. м жилья.