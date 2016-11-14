Россияне в среднем потратили больше 2000 рублей в День холостяка

Российские покупатели нарастили траты в китайских интернет-магазинах во время распродажи 11 ноября в честь Дня холостяка, свидетельствуют данные систем «Яндекс.Деньги» и WebMoney Transfer.

По данным «Яндекс.Кассы», средняя сумма покупки одного пользователя в китайских интернет-магазинах выросла с 645 руб. в прошлом году до 700 руб. в 2016 г. Но это по-прежнему ниже, чем в конце 2014 г., когда в среднем россияне тратили на одну покупку у китайских онлайн-продавцов около 840 руб. К «Яндекс.Кассе» подключены около 70 китайских интернет-площадок, в том числе AliExpress, GearBest, JD.com, LeEco, TradeEase.

По данным WebMoney Transfer, которая сотрудничает по оплате с китайской торговой площадкой Aliexpress, 11 ноября 2016 г. средний чек россиян при покупках на этой площадке вырос на 7% год к году до $11,3 (716,4 руб. по курсу ЦБ на 11 ноября), а в среднем покупатель из России в этот день оформил три онлайн-заказа.

Традиционно в День холостяка больше всего тратили жители Дальнего Востока: в этом году в Петропавловске-Камчатском средний чек составил 1007 руб., а во Владивостоке - 935 руб., говорится в сообщении «Яндекс.Денег». По сравнению с прошлым годом вырос средний чек в Москве и Петербурге. В Москве в этом году средний чек составил 781 руб. (755 руб. 11 ноября 2015 г.), а в Санкт-Петербурге - 760 руб. (729 руб. в 2016 г.). При этом число покупок россиян 11 ноября на китайских торговых онлайн-площадках выросло год к году вдвое, свидетельствуют данные «Яндекс.Кассы», а по сравнению с обычным днем - в 31 раз. Аналитики «Яндекс.Кассы» ждали роста числа покупок в 18 раз, говорится в сообщении «Яндекс.Денег».

«Распродажа в День холостяка в этом году превзошла даже смелые прогнозы. Полагаем, на такой рост числа покупок повлияли успешная рекламная кампания от интернет-ритейлеров, запущенная в канун 11 ноября, большое количество акций и специальных условий, а также рост популярности и доверия к китайскому ритейлу среди россиян», - считает Анна Кузьмина, заместитель коммерческого директора «Яндекс.Денег».

Alibaba устраивает распродажу 11 ноября с 2009 г. Тогда в акции участвовало лишь 27 продавцов. Традицию подхватили китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры. День холостяка – праздник для людей, не обремененных семейной жизнью; в этот день китайцы активно покупают онлайн.

Всего за 24 часа мировой распродажи 11 ноября, или в китайский День холостяка, на торговых площадках интернет-гиганта Alibaba было продано товаров на $17,8 млрд, сообщила ранее компания. Рекорд 2015 г. в $14,3 млрд руб., когда оборот китайской распродажи значительно превысил обороты культовых американских «черной пятницы» ($2,7 млрд, данные Practical Ecommerce) и «киберпонедельника» ($3,1 млрд), был побит еще за четыре часа до окончания акции.

Представитель Aliexpress в России не смог оперативно ответить на вопрос о спросе россиян 11 ноября.