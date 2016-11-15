«Роснефть» объявила оферту миноритариям «Башнефти»

«Роснефть» во вторник направила обязательное предложение о приобретении 55 466 137 (37,52%) обыкновенных акций «Башнефти». Предлагаемая цена — 3706,41 руб. за акцию. Стоимость соответствует параметрам договора купли-продажи государственного пакета акций «Башнефти», говорится в сообщении «Роснефти». После новости об оферте миноритариям обыкновенные акции «Башнефти» ускорили рост до 1,7%.

«Роснефть» направила в ЦБ оферту на выкуп акций у миноритариев «Башнефти» 28 октября. Госкомпания сообщала, что максимальный размер обязательств не превысит 206 млрд руб.

«Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» 12 октября почти за 330 млрд руб. Претендентов на актив было девять. Против допуска «Роснефти» к приватизации «Башнефти» открыто выступали чиновники правительства и Кремля, в том числе и Алексей Улюкаев.

В ночь на 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

«События, связанные с Улюкаевым, никаким образом не могут повлиять на деятельность компании, в том числе на планы выставления оферты миноритариям «Башнефти». Компания действует в правовом поле в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Никаких оснований вносить изменения в ее деятельность, нет», - сказал сегодня представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев (цитаты по «Интерфаксу»).

Сама сделка по покупке пакета «Башнефти» под сомнение не ставится, сказал один информированный источник ТАСС. Другой источник агентства посоветовал разделять два вопроса – приватизацию «Башнефти» и обвинения, которые звучат в адрес Улюкаева. «Там не говорится о том, что продажа акций, эта приватизация как-то может быть пересмотрена», – сказал он.

Риск для сделки по покупке доли в «Башнефти» может появиться только в том случае, если в ходе следствия или иных мероприятий выяснится, что оценка пакета была занижена, полагает управляющий партнер Goltsblat BLP Андрей Гольцблат. Тогда возникнет вопрос, кем она была занижена и знала ли об этом «Роснефть», но пока говорить об этом рано, отмечает эксперт.

Претензии к министру в сообщении Следственного комитета сформулированы очень размыто, обращает внимание старший партнер КА «Юков и партнеры» Ирина Адамова. «Неясно, что имеет в виду СК, говоря о «положительной оценке Минэкономразвития». Очевидно, федеральный министр единолично никаких заключений не выдает», - говорит Адамова. Пока в этой истории слишком много вопросов, считает она.