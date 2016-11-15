ТЭК

«Роснефть» объявила оферту миноритариям «Башнефти»

Задержание Алексея Улюкаева этому не помеха, уверены эксперты
«Роснефть» объявила оферту миноритариям «Башнефти»
«Роснефть» объявила оферту миноритариям «Башнефти»
Е. Кузьмина / Ведомости

«Роснефть» во вторник направила обязательное предложение о приобретении 55 466 137 (37,52%) обыкновенных акций «Башнефти». Предлагаемая цена — 3706,41 руб. за акцию. Стоимость соответствует параметрам договора купли-продажи государственного пакета акций «Башнефти», говорится в сообщении «Роснефти». После новости об оферте миноритариям обыкновенные акции «Башнефти» ускорили рост до 1,7%.

«Роснефть» направила в ЦБ оферту на выкуп акций у миноритариев «Башнефти» 28 октября. Госкомпания сообщала, что максимальный размер обязательств не превысит 206 млрд руб.

Если «Роснефть» купит свои акции, то в следующем году ей придется думать, где взять денег
«Роснефти» могут потребоваться деньги
Компания может вернуться на рынок заимствований, если выкупит собственные акции за $11 млрд до конца года

«Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» 12 октября почти за 330 млрд руб. Претендентов на актив было девять. Против допуска «Роснефти» к приватизации «Башнефти» открыто выступали чиновники правительства и Кремля, в том числе и Алексей Улюкаев.

В ночь на 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

«События, связанные с Улюкаевым, никаким образом не могут повлиять на деятельность компании, в том числе на планы выставления оферты миноритариям «Башнефти». Компания действует в правовом поле в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Никаких оснований вносить изменения в ее деятельность, нет», - сказал сегодня представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев (цитаты по «Интерфаксу»).

СКР ходатайствовал о домашнем аресте Алексея Улюкаева
Министру предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством, заявление на него подала «Роснефть»

Сама сделка по покупке пакета «Башнефти» под сомнение не ставится, сказал один информированный источник ТАСС. Другой источник агентства посоветовал разделять два вопроса – приватизацию «Башнефти» и обвинения, которые звучат в адрес Улюкаева. «Там не говорится о том, что продажа акций, эта приватизация как-то может быть пересмотрена», – сказал он.

Риск для сделки по покупке доли в «Башнефти» может появиться только в том случае, если в ходе следствия или иных мероприятий выяснится, что оценка пакета была занижена, полагает управляющий партнер Goltsblat BLP Андрей Гольцблат. Тогда возникнет вопрос, кем она была занижена и знала ли об этом «Роснефть», но пока говорить об этом рано, отмечает эксперт.

Претензии к министру в сообщении Следственного комитета сформулированы очень размыто, обращает внимание старший партнер КА «Юков и партнеры» Ирина Адамова. «Неясно, что имеет в виду СК, говоря о «положительной оценке Минэкономразвития». Очевидно, федеральный министр единолично никаких заключений не выдает», - говорит Адамова. Пока в этой истории слишком много вопросов, считает она.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике