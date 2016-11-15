«Русснефть» оценена в 33,5–202,1 млрд рублей – «ВТБ капитал»

«ВТБ капитал» (один из организаторов IPO «Русснефти») оценил 100% «Русснефти» в диапазоне 33,5-202,1 млрд руб., указано в материалах банка, с которыми ознакомились «Ведомости» (об этом также сообщил «Интерфакс»).

Такой существенный разброс обусловлен наличием значительной неопределенности в отношении макроэкономических условий и регулярной среды и рисками, сопряженными с реализацией компанией достаточно амбициозной стратегии, которая предполагает рост добычи «Русснефти» с 7,4 млн т в 2015 г. до 8,8 млн т в 2020 г. (как за счет органического роста, так и за счет приобретений), говорится в материалах банка.

«ВТБ капитал» рассчитал два сценария. Первый – относительно более благоприятный и предполагает рост цен на нефть до $71 за баррель к 2020 г. Он учитывает реализацию стратегии компании полностью и без отклонений. При этом налоговая среда остается неизменной, то есть с соответствии с проектом основных направлений налоговой политики на 2017-2020 гг. Минфина от 18 октября 2016 г.

Второй сценарий менее благоприятный. Он предполагает цену на нефть на уровне $50 за баррель в 2017-2020 гг., рост НДПИ на 3% в год (по сравнению с текущим планом Минфина) в 2018-2020 гг., более медленный рост добычи нефти (8,1 млн т в 2020 г.) и более быструю инфляцию издержек (рост операционных затрат в среднем на 6% в год до 2020 г. против 4% в более благоприятном сценарии).

Представитель «ВТБ капитала» отказался от комментариев. Комментарии представителя «Русснефти» пока получить не удалось.

В ходе IPO «Русснефть» планирует разместить на бирже 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала). Ценовой диапазон может быть объявлен 18 ноября, тогда же может начаться сбор заявок на акции компании, сообщал «Интерфакс». Также с 18 ноября фондовая биржа ММВБ включит обыкновенные акции «Русснефти» в котировальный список первого уровня.