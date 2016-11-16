Сделка «Роснефти» в Индии за $13 млрд едва не сорвалась из-за Saudi Aramco

Сделка по покупке «Роснефтью» и консорциумом из трейдера Trafigura и группы Ильи Щербовича UCP индийского НПЗ Essar Oil за $13 млрд едва не сорвалась из-за попытки Saudi Aramco перехватить этот актив, узнал Reuters. Саудовская госкомпания два месяца назад начала переговоры с владельцами Essar Oil братьями Рави и Шаши Руйя. Версии источников агентства о том, что спасло сделку для «Роснефти», различаются: трое из них считают, что «Роснефть» просто предложила больше, чем саудовцы, еще два - что на результат повлияла политическая воля президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, которые хотели, чтобы сделка состоялась. Итоговые $13 млрд в два раза превысили сумму, в которую «Роснефть» первоначально оценивала Essar, утверждают источники агентства, та оценка составила $5,7 млрд.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин вел переговоры с братьями Руйя с 2014 г. Эксклюзивные переговоры начались в июле 2015 г., когда было подписано предварительное соглашение о сделке. О вмешательстве Saudi Aramco в сентябре 2016 г. Reuters сообщили семь российских, индийских и саудовских источников в нефтяном бизнесе, которые участвовали в переговорах или были в курсе деталей.

Впрочем, о том, что Essar Group рассматривает Saudi Aramco как потенциального покупателя доли в Essar, Bloomberg со ссылкой на источники, сообщал еще в феврале 2016 г. По его информации, предварительно возможная сделка обсуждалась в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сечин узнал о проблеме в начале сентября, когда прилетел в Индию на очередной раунд переговоров из Ханчжоу, где он находился в составе делегации Путина на саммите «Большой двадцатки». Информированные источники говорят, что переговоры с братьями Руйя Сечин начал в тот день вскоре после прилета, а его самолет приземлился в 1 ночи по местному времени. Один из братьев якобы заявил ему, что переговоры идут уже слишком долго, период эксклюзивности истек в июле, и теперь Essar начала обсуждать возможную сделку с другими партнерами. Он добавил, что среди них Saudi Aramco. На это Сечин, по словам источников, ответил, что если братья откажутся от сделки, они могут лишиться поставок российской нефти и потерять финансовую помощь от России. Тогда братья сказали, что переговоры завершены и встреча окончена. «Люди стали в растерянности уходить из комнаты», - вспомнил один из источников. По словам другого, менеджмент Essar уже к тому моменту составил проект заявления о том, что сделки с «Роснефтью» не будет. И «Роснефть», и Essar отказались комментировать информацию о деталях встречи и о существовании проекта такого заявления. Сечин и братья Руйя были недоступны для комментариев.

Saudi Aramco всерьез рассматривала возможность купить Essar, говорят находящиеся в Саудовской Аравии источники, информированные о деталях переговоров этих компаний. По словам одного из них, саудовцы были готовы заплатить до $9 млрд за индийский НПЗ целиком или значительную долю в нем. Aramco отказалась комментировать информацию о том, делала ли она предложение братьям Руйя.

В итоге сделка с «Роснефтью» оказалась слишком значимой, чтобы сорваться, отмечает Reuters. Для Индии ее срыв помешал бы стремлениям Моди разобраться с плохими долгами государства, которые достигают $140 млрд с учетом мультимиллиардных долгов самой Essar местным и иностранным банкам. Для России сделка означала важную веху в создании глобальной нефтяной империи, которая растет вопреки западным санкциям.

При наличии саудовских конкурентов «Роснефть» тогда создала консорциум, который в итоге купил 98% НПЗ и терминал за $13 млрд. Переговоры с Essar возобновились через несколько дней после сорвавшегося ночного совещания, и в итоге сделка была заключена, говорят российские и индийские источники агентства. Переговоры по условиям сделки были ожесточенными, рассказал один из них. Два источника в отрасли говорят, что Путин и Моди впервые обсуждали эту сделку еще в мае 2014 г. на полях Петербургского экономического форума. Однако неясно, было ли вмешательство в переговоры компаний со стороны государственных деятелей высокого уровня после сентябрьской размолвки, отмечает агентство. Эти два источника настаивают, что без политической воли Москвы и Дели сделка была бы невозможна. «Путин и Моди ее спасли», - говорит один из них.

В аппарате премьер-министра Моди от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что, «естественно», Кремль защищает интересы российских компаний и лоббирует их, особенно в отношении крупных сделок, но в случае с Essar, по его словам, никаких приказов из Кремля не было. Это было корпоративное решение «Роснефти», добавил он.

«Роснефть» и Saudi Aramco от комментариев отказались.

Essar заявила, что вела переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но в итоге сочла предложение «Роснефти» наиболее привлекательным. Компания отрицает, что в переговоры вмешивались представители Путина или Моди.