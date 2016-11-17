«Роснефти», возможно, придется продать АЗС и некоторые компании

ФАС может потребовать от «Роснефти» в связи с покупкой «Башнефти» продать АЗС и компании, занимающиеся оптовой продажей топлива, но не месторождения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) к 25 ноября планирует согласовать ходатайство «Роснефти» о покупке «Башнефти» и, скорее всего, выдаст поведенческие условия, рассказал «Ведомостям» начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. ФАС не планирует предписывать «Роснефти» продавать добычные активы – даже после покупки «Башнефти» доля «Роснефти» на рынке не достигла 50%, отмечает он: «По бензину доля близка к 50%, и мы обсуждаем возможность выдать «Роснефти» предписание продать ряд АЗС, а также ограничить концентрацию компаний на мелкооптовых и крупнооптовых рынках». О каких активах на этих рынках идет речь, чиновник не говорит.

По словам Махонина, если ФАС выдаст предписание продавать АЗС, в нем скорее всего будет указан сначала период, в течение которого будут определяться регионы, где должны быть проданы заправки (в это время ФАС планирует сделать анализ рынка), а потом – период, в течение которого нужно будет их продать.

У «Роснефти» уже есть одно предписание ФАС о продаже 101 АЗС, компания получила его после покупки ТНК-BP в 2013 г. Речь идет об АЗС в Тамбовской, Саратовской, Самарской, Орловской, Смоленской, Костромской областях. Доля «Роснефти» на розничных рынках в этих регионах превысила 50% после покупки ТНК-BP.

«Роснефть» пока продала только около 20 АЗС. Чтобы увеличить динамику продаж, ФАС предписывала «Роснефти» дробить лоты, что компания и сделала, но в продажах не преуспела. «Мы считаем, что предписание находится в стадии исполнения, компания постоянно находится в состоянии оценки АЗС и выставляет их на продажу», – говорит Махонин. Задача ФАС – не взыскать штраф в 0,5 млн руб., а добиться исполнения предписания, объясняет Махонин. «Роснефть» в соответствии с предписанием ФАС выставила на продажу АЗС, компания находится в постоянном диалоге с ФАС и выполняет ее требования, отметил представитель «Роснефти».

«Роснефть» купила 60,16% обыкновенных акций «Башнефти» 12 октября, это принесло компании примерно 10% к добыче нефти: по итогам девяти месяцев общая добыча составила бы около 165 млн т и примерно 20% к переработке нефти: по итогам девяти месяцев совокупная переработка в России обеих компаний составила бы 74 млн т, производство бензина выросло бы на 46% до 12,8 млн т.

Сеть АЗС «Роснефти» охватывает почти всю Россию. На конец 2015 г. у компании было 2363 АЗС в стране. После покупки «Башнефти» их количество выросло на 24% до 2937 АЗС. У «Роснефти» есть НПЗ и АЗС во всех федеральных округах страны, нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «Башнефти» находится в Уфе, а АЗС расположены более чем в 30 регионах, в том числе в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном округах.

Заводы «Роснефти» и «Башнефти» не пересекаются по регионам, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Но рядом с уфимской группой НПЗ «Башнефти» расположены поволжские заводы «Роснефти» – они находятся в одном федеральном округе, отмечает он. В 2014 г. «Коммерсантъ» сообщал, что «Роснефть» хочет продать НПЗ в Саратове. Если ФАС выдаст такое предписание, то могут возникнуть сложности с поиском покупателей, так как рентабельность перерабатывающих активов сейчас низкая, говорит Турукалов. Нефтебазы как отдельный бизнес также не дают высокой рентабельности, поэтому с их продажей могут возникнуть сложности, добавляет он.

Для снижения концентрации на розничном рынке служба может предписать не только продать АЗС, но и, например, больше бензина продавать на бирже, полагает человек, близкий к Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.