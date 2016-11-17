Геологическая служба США «лукавит», считает министр природы России

В минувший вторник USGS сообщила, что на западе Техаса в Permian Basin найдено крупнейшее в стране месторождение нефти и газа

Так он отозвался на новость, что в Техасе открыто крупнейшее в США месторождение

Министр природных ресурсов Сергей Донской считает «лукавством» сообщение Геологической службы США (USGS) об обнаружении крупнейшего в США месторождения углеводородов. Он написал это на своей странице в Facebook. В минувший вторник USGS сообщила, что на западе Техаса в Permian Basin найдено крупнейшее в стране месторождение нефти и газа – его ресурсы оцениваются в 20 млрд баррелей нефти и 4,8 трлн куб. м газа. Bloomberg оценивает эти запасы в $900 млрд.

По мнению Донского, USGS «щедро оценивает ресурсы регионов на нелокализованную "продолжительную" нефть» благодаря новой методике. Министр попросил Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт подготовить собственное заключение.

С министром согласен и аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Он напоминает, что не стоит путать ресурсы и запасы месторождения. Первые обозначают наличие углеводородов в недрах, второе – гораздо меньшая часть ресурсов, может составлять лишь несколько процентов от них, сколько целесообразно извлекать при текущих ценах на нефть. «Кроме того, в этом бассейне – сланцевая нефть, коэффициент ее извлечения ниже, чем у обычной», - считает Нестеров.

Открытие настолько богатого бассейна подтверждает возможность разведать новые крупные запасы в известных нефтеносных регионах, цитирует «Интерфакс» координатора программы разведки от USGS Уолтера Гидроша. По его словам, геологи продолжают работу, поскольку развитие технологий и отрасли могут оказать потрясающий эффект.

Нестеров отмечает, что сообщение об открытии нового крупного месторождения странным образом совпадает с готовящимися переговорами в Дохе (Катар) с нефтедобывающими странами. Вполне возможно, что, имея дополнительные резервы и запасы, США косвенным образом пытается контролировать верхний потолок цен на нефть, говорит российский эксперт.

17 и 18 ноября в Дохе проходит Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ). Министр энергетики Александр Новак принимает участие в нем и рассчитывает на продуктивные переговоры с нефтедобывающими странами в рамках встреч на форуме. «Мы всегда ожидаем продуктивных разговоров, тем более на нашем форуме», - сказал Новак «Интерфаксу» перед открытием ФСЭГ.

Страны ОПЕК в сентябре в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5-33 млн баррелей в сутки с рекордного уровня сентября - 33,64 млн баррелей в сутки. При этом Ирану, Ливии и Нигерии будет разрешено добывать на максимально обоснованных уровнях. Ожидается, что решение с распределением квот для каждой страны картеля будет утверждено на встрече ОПЕК 30 ноября.

На данный момент самое крупное месторождение углеводородов в Мексике – «Чиконтепек» – с запасами 19 млрд баррелей.