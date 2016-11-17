В США найдено крупнейшее месторождение нефти с запасами на $900 млрд

Крупнейшее в истории США месторождение нефти было обнаружено в Пермском бассейне в Техассе, сообщает геологическая служба. Его извлекаемые запасы оцениваются в 20 млрд баррелей нефти, 16 трлн куб. м. газа и 1,6 млрд баррелей конденсата. Bloomberg оценивает эти запасы в $900 млрд.

«Тот факт, что это крупнейшее месторождение нефти, которое мы когда-либо видели, показывает, что даже в тех районах, где добыты миллиарды баррелей нефти, есть потенциал для нахождения еще нескольких миллиардов», — приводятся в сообщении службы слова координатора программы энергетических ресурсов Уолтера Гидроша.

Первая нефть на Пермском месторождении была добыта в 20-е годы прошлого века. Но из-за многослойной структуры оно было главной мишенью производителей сланцевой нефти в последние несколько лет. Компания Pioneer Natural Resources Co высказывала предположение, что запасы Пермского могут составлять 75 млрд баррелей, что делает его вторым после месторождения Гавар в Саудовской Аравии.