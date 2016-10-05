Малоизвестная нефтяная компания США обнаружила крупное месторождение нефти на Аляске – WSJ

Малоизвестная американская нефтяная компания Caelus Energy LLC сообщила, что она открыла крупное нефтяное месторождение на Аляске, которое потенциально содержит более двух миллиардов баррелей нефти, сообщает The Wall Street Journal. Залежи нефти находятся на небольшой глубине залива Смита, примерно в 300 милях к северу от Северного полярного круга.

В Caelus Energy LLC ожидают добыть из месторождения от 1,8 млрд баррелей нефти до 2,4 млрд баррелей нефти. «Это будет нелегко, но у нас есть подобные проекты по всему миру», - заявил исполнительный директор компании Джеймс Мюссельман. По его мнению, американские власти поддержат проект в условиях падения доходов от продажи нефти.

Компания намерена построить 125-мильный (200 км) трубопровод стоимостью $800 млн для транспортировки добываемой нефти.

По данным WSJ, если расчеты компании верны, то найденное месторождение больше обнаруженного в 2015 г. Exxon Mobil на побережье Гайаны в Южной Америке.

К 8.49 мск среды декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,19 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - $49,15 за баррель. Котировки растут после публикации отраслевым American Petroleum Institute данных о снижении запасов сырья в США на 7,6 млн баррелей за предыдущую неделю, сообщает «Интерфакс».