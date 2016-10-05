Brent подорожала до $51,19 за баррель

К 8.49 мск среды декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,19 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - $49,15 за баррель. Котировки растут после публикации отраслевым American Petroleum Institute данных о снижении запасов сырья в США на 7,6 млн баррелей за предыдущую неделю, сообщает «Интерфакс».

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что официальные данные Министерства энергетики покажут рост запасов больше чем на 2 млн баррелей.

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что соглашение ОПЕК в ноябре в случае успеха может привести к снижению добычи в мире на 1,2 млн баррелей и цена нефти стабилизируется на $10-15 выше сентябрьских уровней. Он также добавил, что продолжаются активные переговоры с Оманом, Россией, Азербайджаном относительно уровней производства, передает «Прайм». Участники рынка, однако, сомневаются в том, что сделка, если она состоится, приведет к существенному росту цен на сырье, передает «Интерфакс».