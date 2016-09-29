Договоренность ОПЕК в Алжире укрепила рубль

На вечерней торговой сессии Московской биржи в среду рубль укрепился по отношению к американской и единой европейской валютам. В 21.00 мск доллар США торговался на уровне 63,76 руб., а через час за американскую валюту давали уже 63,17 руб. За это же время евро подешевел с 71,51 руб. до 70,82 руб. В первой половине дня четверга и доллар и европейская валюта немного отыграли свое падение. К 14.00 мск доллар подорожал до 63,25 руб., а евро – до 70,93.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный ЦБ России на 30 сентября, составляет 63,1581 руб./$1, а евро – 70,8823 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем предыдущего дня на 74,7 копейки, и составила 66,634 руб.

Рублевый индекс ММВБ Московской биржи в начале торговой сессии в четверг превысил 2000 пунктов, в 13.50 мск он составлял 2003,18, тогда как в среду он закрылся на уровне 1980,68 пунктов. На открытии торговой площадки долларовый РТС пробил 1000 пунктов (на закрытии в среду он составлял 975,31 пунктов), однако затем немного скорректировался до 998,08 пункт на 13.50 мск.

На динамику индексов и валютных курсов повлияли новости из Алжира. Вечером в среду стало известно, что страны – члены ОПЕК на неформальной встрече договорились снизить добычу нефти с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Окончательные, письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты уже на официальной встрече нефтяного картеля 30 ноября в Вене. Там же должны быть распределены квоты на добычу каждой из страны ОПЕК и определены сроки сокращения. Замораживание добычи может стать первым за последние восемь лет.

Сразу после появление новостей о договоренностях членов цены на нефть марки Brent подскочили на 6%, превысив отметку в $49 за баррель. Однако затем последовала небольшая коррекция. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.00 мск торговался на уровне $48,3 за баррель. Котировки контрактов на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также немного снизились. Накануне фьючерс подорожал на $2,38 (5,3%) – до $47,05 за баррель., однако в четверг он скорректировался до $46,84 за баррель.

Укрепление рубля связано именно с решением картеля. «Подорожала нефть – подорожал и рубль», - утверждает дилер «Альба альянса» Артем Рощин. Впрочем, он признает, что укрепление рубля не такое сильное, как могло было быть.

Новости о договоренностях участников ОПЕК и дорожающая нефть могли бы привести к еще большему укреплению российской национальной валюты, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Однако шумиха вокруг катастрофы, разбившегося на востоке Украины малазийского Boeing 777 рейса MH17, нейтрализует повышательную тенденцию. Оглашение в среду промежуточных результатов работы Совместной следственной группы (JIT) «уменьшает вероятность скорого снятия санкций», полагает эксперт. К тому же появившаяся информация о том, что Центральный банк России может возобновить покупку иностранной валюты для пополнения международных резервов, также оказывает понижательное давление на курс рубля. «Есть ощущение, что мы приближаемся к такому курсу [укрепившегося рубля], который не очень комфортен для государства», - полагает Орлова.