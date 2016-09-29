Международные отношения
Статья опубликована в № 4171 от 29.09.2016 под заголовком: Это «Бук» из России

Доклад о сбитом Boeing последствий для России пока не несет

Выводы совместной следственной группы не могут служить основанием для международного судебного процесса
  • Наталья Райбман,
  • Алексей Никольский,
  • Петр Козлов
  • / Ведомости
В расследовании трагедии рейса MH17 начался принципиально новый этап
В расследовании трагедии рейса MH17 начался принципиально новый этап
Soner Kilinc / Anadolu Agency / Getty Images

Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., обнародовала в среду промежуточные результаты своей работы. «Ракета была запущена комплексом «Бук». Этот «Бук» был привезен с территории России и после запуска возвращен на территорию России», – заявил представитель полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен: запуск произведен из контролируемого сепаратистами района вблизи населенного пункта Снежное. Данных о катастрофе Boeing 777 более чем достаточно для реконструкции и анализа произошедшего.

Следствие не утверждает, что Россия на государственном уровне была вовлечена в инцидент, подчеркнул участник JIT, информация о подозреваемых (их порядка 100 человек) не будет раскрываться в интересах следствия.

Советник гендиректора «Алмаз-Антея» Михаил Малышевский заявил «РИА Новости», что концерн по-прежнему уверен в результатах трех своих натурных экспериментов: ракета запущена не из Снежного, а из Зарощенского, контролировавшегося украинской армией. На пресс-конференции JIT было сказано, что и Зарощенское в тот момент контролировалось силами самопровозглашенной ДНР. А по словам человека, работавшего в то время в руководстве ДНР, этот контроль был весьма условным.

Политика отрицания

Никакие российские зенитно-ракетные комплексы, включая «Бук», никогда не пересекали границу с Украиной, заверил «Интерфакс» представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. А представительница МИДа Мария Захарова заявила: выводы JIT подтверждают, что следствие предвзято, политически мотивировано и продолжает игнорировать неопровержимые доказательства из России. В Malaysia Airlines говорят, что следят за работой JIT, с нетерпением ждут итогов расследования и делают все, чтобы у всех потерпевших была полная информацию.

Западные комментаторы полагают, что промежуточный доклад JIT может считаться приемлемым доказательством в будущих судах, и предсказывают долгое дипломатическое и юридическое сражение. В ЕСПЧ уже поступила гражданская жалоба против России и Владимира Путина от представителей 33 жертв из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии: они требуют по $10 млн за каждую из жертв.

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Никаких международно-правовых последствий для России не будет, уверена доцент кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС, юрист-международник Кира Сазонова: «Итоги предварительные, их нельзя считать основанием для международной ответственности». Государство может нести международно-правовую ответственность лишь по решению органа международного правосудия, к которому подобные следственные комиссии не относятся, говорит она, а определение правых и виноватых – задача международного суда либо трибунала.

Промежуточный доклад не станет основанием для выплаты компенсаций, если виновная сторона не признает своей вины, считает адвокат Всеволод Сазонов, – хотя теоретически можно говорить о преступлении против мирного населения и о военном преступлении. Компенсации в подобных ситуациях присуждаются компетентным международным судом, напоминает Сергей Бородин из «Бородин и партнеры»: «Выводы комиссий по расследованию могут использоваться в качестве доказательств, но не станут решающими».

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Обращение в национальные суды целесообразнее, у наднациональных вроде ЕСПЧ мало ресурсов для приведения в исполнение своих решений, говорит на условиях анонимности специалист по международному праву, участвовавший в разбирательствах по другой авиакатастрофе, но привлечь к ответственности должностных лиц иной страны, как и государство в целом, практически невозможно.

Если гипотетически представить, что JIT вскрыла правду, все равно это будет использоваться как элемент принуждения России к сговорчивости, говорит политолог Александр Гущин: «Не думаю, что повлияет быстро и кардинально на изменение позиций европейских стран по минскому процессу».

Советник главного конструктора «Алмаз-Антея» Михаил Малышевский
«Алмаз-Антей»: в отчете JIT неверно смоделирован взрыв ракеты «Бука»
По словам советника главного конструктора, версия о запуске из Первомайского не выдерживает критики

«Ясно, что тот, кто сбил, будет до последнего отрицать, что бы там ни представили, – считает бывший дипломат. – Пока железных доказательств не видно, но уже обвиняют Россию. Скорее всего, ситуация сохранится, а мы будем отрицать».

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, выводы JIT делают маловероятным обнародование всей полноты данных о трагедии, так как это приведет к новому кризису в отношениях Европы и России.

Не стоит ждать реакции рынка на доклад JIT – она давно заложена в текущие цены российских активов, говорит крупный инвестбанкир: «Изначально было ясно, что Россия в этом участвовала». «Никакой новости для рынков нет, расследование продлится до 2018 г., а значит, будут новые контраргументы России. Дополнительных санкций Запада не будет, поэтому и нет реакции инвесторов», – полагает гендиректор УК «Спутник. Управление активами» Александр Лосев.

В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина, Ольга Чуракова, Илья Усов, Мари Месропян

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Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Результаты огласил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербреке
Peter Dejong / AP
Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Результаты огласил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербреке
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Впервые показан натурный взрыв ракеты «Бука»
JERRY LAMPEN / EPA / Vostock photo
Впервые показан натурный взрыв ракеты «Бука»
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На презентации был показан фильм, моделирующий ситуацию. Версия другого самолета полностью исключена, сказал представитель JIT
Peter Dejong / AP
На презентации был показан фильм, моделирующий ситуацию. Версия другого самолета полностью исключена, сказал представитель JIT
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Согласно информации следствия пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск
Прокуратура Нидерландов
Согласно информации следствия пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск
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Установка была привезена с российской территории, а после запуска 17 июля была отправлена обратно в Россию, считает следствие
Прокуратура Нидерландов
Установка была привезена с российской территории, а после запуска 17 июля была отправлена обратно в Россию, считает следствие
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Следствие не утверждает, что Россия на государственном уровне была вовлечена в инцидент, - только что ЗРК «Бук» был привезен с ее территории и увезен обратно
Прокуратура Нидерландов
Следствие не утверждает, что Россия на государственном уровне была вовлечена в инцидент, - только что ЗРК «Бук» был привезен с ее территории и увезен обратно
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Никакая информация о подозреваемых (JIT утверждает, что их порядка 100 человек) не раскрывалась и не будет раскрываться в интересах следствия
Прокуратура Нидерландов
Никакая информация о подозреваемых (JIT утверждает, что их порядка 100 человек) не раскрывалась и не будет раскрываться в интересах следствия
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Следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты (на фото)
Прокуратура Нидерландов
Следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты (на фото)
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Как принималось решение сбивать самолет, кто отдал приказ, кто именно был исполнителем - предмет дальнейшего расследования, подчеркнул следователь
Прокуратура Нидерландов
Как принималось решение сбивать самолет, кто отдал приказ, кто именно был исполнителем - предмет дальнейшего расследования, подчеркнул следователь
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Компьютерная реконструкция маршрута передвижения пусковой установки «Бук»
Прокуратура Нидерландов
Компьютерная реконструкция маршрута передвижения пусковой установки «Бук»
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Поле под поселком Первомайский, откуда предположительно произведен запуск
Прокуратура Нидерландов
Поле под поселком Первомайский, откуда предположительно произведен запуск
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След выжженной травы
Прокуратура Нидерландов
След выжженной травы
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Компьютерная реконструкция событий
rt.com
Компьютерная реконструкция событий
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