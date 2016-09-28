Порошенко расценил доклад о MH17 как подтверждение вины России в крушении

Результаты предварительного расследования крушения над Донбассом летом 2014 г. малазийского Boeing, летевшего рейсом MH17, подтвердили причастность российской стороны к трагедии, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня в этом деле международной следственной группой поставлена точка: они [следователи] подтверждают, что падение самолета было вызвано взрывом боевой части, установленной на ракете, выпущенной российским зенитно-ракетным комплексом "Бук". Доказано, что "Бук" попал на нашу территорию с территории России. После преступления... этот "Бук" был срочно вывезен за украинско-росийскую границу», - заявил он в среду на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Порошенко поблагодарил представителей международной совместной следственной группы, которая, по его словам, «независимо и объективно, шаг за шагом, устанавливает все обстоятельства и всех виновных в этой страшной трагедии».

Ранее в среду был обнародован промежуточный доклад международной совместной следственной группы о ходе расследования крушения в Донбассе 17 июля 2014 г. малазийского Boeing. Из него следовало, что лайнер был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был доставлен на территорию Донбасса из России и после трагедии был увезен обратно. Следователи также пришли к выводу, что ракета была выпущена с территории вблизи населенного пункта Первомайское, которая в то время контролировалась ополченцами Донбасса.

В МИД России выводы прокуратуры Нидерландов по расследованию катастрофы рейса MH17 назвали предвзятыми и политически мотивированными.