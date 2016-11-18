Физлицо подало на банкротство «Юлмарта»

Олег Морозов 15 ноября подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве интернет-ритейлера НАО «Юлмарт», следует из картотеки арбитражных судов. Суд назначил рассмотрение дела на 15 декабря.

«Юлмарт» – крупнейший по обороту интернет-ритейлер в России по итогам 2015 г., по данным рейтинга Data Insight и Ruwards.

Дмитрий Костыгин, а также его партнер Август Мейер – основные владельцы «Юлмарта» (61% суммарно) и бывшие совладельцы крупного ритейлера «Лента», из капитала которого они вышли также в ходе акционерного конфликта. Другой крупный акционер «Юлмата» – лихтенштейнская Donna Foundation, чьим бенефициаром ранее назывался Михаил Васинкевич. В начале 2016 г. между ним и мажоритариями «Юлмарта» начался акционерный конфликт.

В чьих интересах банкротство

«Морозов является другом и давним бизнес-партнером Костыгина по другим проектам», – утверждаетcя в заявлении Donna Foundation. Бенефициаром этой компании ранее назывался Михаил Васинкевич, сам он утверждал ранее в ноябре, что является представителем Donna Foundation.

Иск Морозова о банкротстве связан с займом, предоставленным самим Костыгиным «Юлмарту», говорится в заявлении Donna Foundation. «Данный займ был переуступлен Костыгиным Морозову с отсрочкой оплаты на два года еще весной 2016 г., но по сути Костыгин продолжает контролировать это требование», – пояснил представитель совладельца онлайн-ритейлера.

По мнению Donna, «Юлмарт», «безусловно, имел возможности более чем за полгода погасить данный долг и сейчас имеет». «Однако по каким-то непонятным причинам компания под руководством Костыгина этого не делает, а вместо этого Морозов подает на банкротство», – говорится в заявлении Donna. Поэтому, считает представитель акционера, «угроза банкротства "Юлмарта" исходит только от самого Костыгина».

Костыгин заявил «Ведомостям», что у него с Морозовым действительно «дружеские отношения»,и что переступил ему долг весной 2016 г. Однако Костыгин утверждает, что Морозов в своих действиях руководствуется собственными интересами.

Представитель «Юлмарта» сообщил «Ведомостям», что Морозов – «частное лицо, частный кредитор компании, который на фоне конфликта акционеров решил воспользоваться своим правом по защите своих гарантий возврата средств». «С нашей стороны уже были приняты защитные меры. В Арбитражный суд было направлено заявление о принятии обеспечительных мер в защиту от ликвидации, инициированной физлицом», – уточнил он.

Накануне Костыгин (31,6% акций) в интервью онлайн-изданию «Секрет фирмы» на вопрос, возможна ли ликвидация «Юлмарта», заявил, что для финансового оздоровления ритейлера было бы достаточно процедуры наблюдения. «Это, скажем так, первый уровень финансового оздоровления», – пояснил он. Наблюдение является одной из процедур банкротства.

Связаться с Морозовым на данный момент «Ведомостям» не удалось.

История конфликта

По версии Васинкевича, в феврале 2016 г. Костыгин предложил ему довнести в капитал компании $30 млн, в случае отказа предложив «размыть» его долю, исходя из оценки всей компании в $50 млн. Оценка компании Васинкевича не устроила; после этого «Костыгин в марте-октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать свою долю в компании по оценке значительно ниже рыночной или инициировать контролируемое банкротство», заявил представитель Donna Union Foundation.

В октябре по иску Костыгина приставы арестовали имущество Васинкевича на 555,3 млн руб. Иск связан с кредитным соглашением «Юлмарта» и Газпромбанка от 2014 г.

Как пояснял «Ведомостям» Костыгин, он вместе с Васинкевичем выступали поручителями по кредиту. В преддверии IV квартала наступило погашение, компании было тяжело выплачивать эту сумму, рассказал Костыгин. «И банк с меня списал эти деньги. Я обратился к Васинкевичу с просьбой в этом процессе поучаствовать, он мне ничего не ответил, и я был вынужден обратиться в суд», – излагал он свою версию событий. Васинкевич тогда говорил, что «Юлмарт» и сам мог расплатиться с Газпромбанком.

поручителями по кредиту. В преддверии IV квартала наступило погашение, компании было тяжело выплачивать эту сумму, рассказал Костыгин. «И банк с меня списал эти деньги. Я обратился к Васинкевичу с просьбой в этом процессе поучаствовать, он мне ничего не ответил, и я был вынужден обратиться в суд», – излагал он свою версию событий. Васинкевич тогда говорил, что «Юлмарт» и сам мог расплатиться с Газпромбанком.

В конце октября «Балтийская электронная площадка» сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве НАО «Юлмарт» и связанных с ним фирм на сайте единого федерального реестра значимых сведений о фактах деятельности юрлиц. Васинкевич заявил, что долговые обязательства ритейлера в пользу БЭП передал Костыгин.