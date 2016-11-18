Структура АФК «Система» снизила цены на сервисные услуги для «Башнефти»

«Таргин» снизила цены на услуги на 10–15% после того, как «Башнефть» перешла под контроль «Роснефти»

Нефтесервисная «дочка» АФК «Система» - «Таргин» - снизила цены на услуги для «Башнефти» после встреч с представителями ее нового акционера — «Роснефти» на 10-15%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников. Об этом же «Ведомостям» рассказал сотрудник одной из компаний, которые участвовали в переговорах. Контракты снижаются на 15% по желанию «Роснефти», рассказал он. Обычная ситуация: пришел новый хозяин и считает, что мы тут все жируем, объясняет он. А это не так: у «Башнефти» и «Таргин» были трехлетние соглашения, но они истекли в этом году, и «Таргин» получала новые подряды на тендерах, цены были рыночные, утверждает собеседник «Ведомостей».

Гендиректор «Таргин» Камиль Закиров отказался это комментировать, так же поступил и представитель «Роснефти».

Компания «Таргин» - бывший внутренний сервис «Башнефти», раньше она называлась «Башнефть - Сервисные активы». В 2013 г. нефтесервисные активы были выделены из «Башнефти» и проданы ее акционеру — АФК «Система».

В 2013 г. «Таргин» и «Башнефть» заключили трехлетнее рамочное соглашение на сервисные работы. В 2016 г. стоимость услуг, которые «Таргин» оказывала компании, были проиндексированы на 5,3% при инфляции на товары и услуги в 12,9%, говорится в презентации компании, с которой ознакомились «Ведомости».

В 2013 г. «Башнефть - Сервисные активы» выполняла 90% сервисных работ для «Башнефти», а в 2014 г. — уже 70%, говорится в презентации. В 2016 г. «Таргин» выполнит для «Башнефти» около 54% объема работ по текущему и капитальному ремонту скважин, 72% транспортных услуг для нефтедобычи, 74% работ — по обслуживанию скважин и подъему жидкости с использованием электроцентробежных насосов, говорится на сайте нефтесервисной компании. В апреле 2015 г. «Башнефть» и «Трагин» заключили новый трехлетний контракт на текущий и капитальный ремонт скважин до конца 2018 г. стоимостью 10,8 млрд руб., говорится на сайте подрядчика. Все текущие контракты между «Таргин» и «Башнефтью» заключены по рыночным ценам по итогам тендерных процедур, отмечала АФК.

После покупки контрольного пакета «Башнефти» главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал сделку по выведению «Таргин» из компании.

Так он прокомментировал переговоры с главой Башкирии Рустемом Хамитовым о сохранении благотворительных и дивидендных выплат «Башнефти» в пользу республики.

«Рустем Закиевич (Хамитов. - «Ведомости») обратился с просьбой учесть возможности республики при оказании подрядных услуг, например по нефтесервису. Мы с удовольствием это сделаем. Но я ему тоже сказал, что, осуществляя свою работу, повышая эффективность, мы должны будем учитывать и эффективность этих подрядных услуг. Скажем, есть подрядчики, которые были выведены из состава «Башнефти». При оценке этих активов в 8 млрд руб., они были выведены почему-то за 4 млрд руб. При этом в совете директоров были и представители Башкирии тоже. А в дальнейшем этот же подрядчик получил выручку в 53 млрд руб. и действующий контракт на 28 млрд руб. Может быть, тогда часть нагрузки социальной такие организации возьмут на себя с учетом эксклюзивности их работы в Башкирии?» - сказал Сечин. Оценка была сделана независимым оценщиком, комментировала АФК «Система».

«Роснефть» славится жестким подходом в отношениях с подрядчиками, рассказывали «Ведомостям» сотрудники нескольких контрагентов компании. По этой причине, например, несколько лет назад с «Роснефтью» перестала работать Eurasia Drilling Александра Джапаридзе. «Роснефть» предпочитает развивать собственный сервис и скупает нефтесервисные активы.