«Русснефть» сузила диапазон IPO до 540–600 рублей за акцию

« Русснефть» сузила диапазон публичного размещения акций до 540-600 руб. за штуку, говорится в сообщении нефтедобывающей компании. Таким образом, капитализация компании предполагается на уровне 159-176 млрд руб. ($2,4-2,7 млрд по текущему курсу).

Заявки, поданные по цене ниже 540 руб., могут быть изменены в соответствии с обновленным ценовым диапазоном до 17.00 мск 24 ноября 2016 г., сообщает компания.

Ожидается, что основной владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев может продать в ходе размещения до 20% от общего количества обыкновенных акций, или 15% от уставного капитала. Заработать Гуцериев от продажи части пакета сможет 31,8-35,3 млрд руб.

Один из источников «Ведомостей», знакомый с ходом размещения, утверждает, что на бумаги уже есть переподписка. Подтвердить это пока не удалось. Представитель ВТБ, одного из организаторов размещения, от комментариев отказался.

В ходе IPO акции акций «Русснефти» инвесторам предлагает кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное – у Glencore.

Предложения стать покупателями уже получили сотрудники подконтрольного Гуцериевым Бинбанка. В пятницу им были разосланы письма с предложением приобрести акции «Русснефти» на специальных условиях – с льготной брокерской комиссией, рассказывали «Ведомостям» сотрудник банка и знакомый одного из менеджеров.

При этом банки-организаторы не получили опцион на покупку акций «Русснефти», сообщила компания. При размещении на зарубежных площадках банки получают опцион greenshoe на выкуп до 15% от количества размещенных акций в течение месяца по цене сделки. Но на Московской бирже такая практика не распространена, говорят один из организаторов и близкий к одному из участников размещения человек.

В прошлую пятницу топ-менеджеры «Русснефти» рассказали инвесторам о стратегии развития. К 2025 г. компания намерена нарастить добычу с нынешних 7,9 млн до 11 млн т в год благодаря разработке ачимовских отложений Тагринского месторождения и Средне-Шапшинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, а также приобретению расположенных в Оренбургской области добывающих активов еще у одной нефтяной компании Гуцериева – «Форте инвеста». Эта сделка стоимостью $270 млн должна быть закрыта в апреле 2017 г.

«Русснефть» также подчеркивает, что у нее одно из самых низких в отрасли отношение капзатрат к операционному денежному потоку – 0,4. Средний по отрасли показатель – 0,65, а у лидера, «Роснефти», – 0,3. Высокий чистый долг – на 30 июня $1,6 млрд, или 3,1 EBITDA, – называл основным риском компании в своем обзоре один из организаторов IPO, «ВТБ капитал».