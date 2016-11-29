Промышленность

«Мечел» снова в убытке

Трехкратный рост цен на уголь пока не помог компании
«Мечел» снова в убытке
«Мечел» снова в убытке
Владимир Зинин / ТАСС

Убыток «Мечела» за III квартал 2016 г. составил 2,7 млрд руб., говорится в отчете горно-металлургической компании. Сформировался он за счет увеличенного расхода по налогу на прибыль, а также в связи с падением прибыли от положительных курсовых разниц с 8,8 млрд до 2,2 млрд руб., следует из отчета.

Основную часть чистой прибыли, которую компания получила по итогам первого полугодия (8,3 млрд руб.), она сформировала во II квартале (7,98 млрд руб.). Трехкратный рост цен на коксующийся уголь до $300 за 1 т пока не помог «Мечелу» в III квартале. Бенчмарк контрактных цен на IV квартал 2016 г. по миру – $200 за 1 т (контракт BHP Billiton и Nipon steel).

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Выручка «Мечела» за 9 месяцев снизилась на 4% до 59,9 млрд руб., а EBITDA выросла на 20% до 23,9 млрд руб., при этом рентабельность по EBITDA увеличилась до 21% (в III квартале она стала рекордной с 2011 г. и составила 24%).

В текущей благоприятной рыночной ситуации «Мечел» уже генерирует достаточный денежный поток для обслуживания своих долговых обязательств в рамках достигнутых соглашений о реструктуризации и восстановления оборотного капитала. Более ощутимо эффект от роста цен на продукцию проявится по итогам текущего IV квартала, приводятся слова гендиректора компании Олега Коржова в пресс-релизе компании. «В случае наличия свободного денежного потока он будет направляться на снижение долговой нагрузки, что будет способствовать повышению акционерной стоимости компании», – пишет он.

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