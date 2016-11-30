Минфин предложил механизм запуска в России tax free

Московский ГУМ на Красной площади также будет участвовать в эксперименте по возврату НДС интуристам

Министерство финансов России опубликовало проект изменений в Налоговый кодекс, необходимых для запуска в России системы возврата НДС с покупок для иностранцев (tax free).

Эксперимент должен заработать в 2017 г., пилотными регионами станут Москва, Московская область, Сочи и Санкт-Петербург, рассказывали в конце сентября представители Минпромторга. Тогда же был намечен круг участников эксперимента со стороны ритейлеров: московские ГУМ, Петровский пассаж (большую их часть занимают магазины группы Bosco), ЦУМ, «Третьяковский проезд» (основной арендатор – Mercury), подмосковный «Крокус сити молл»; петербургские ДЛТ (Mercury), три магазина группы Bosco на Невском проспекте, галерея «Бабочка», торговый центр «Concept store 152», магазин «Бабочка – Гранд отель Европа», а также сочинский «Морской вокзал» (Bosco). Айсель Трудел, владелица московских магазинов Aizel, Christian Louboutin и Agent Provocateur, также попросила первого вице-премьера Игоря Шувалова включить ее бутики в пилотный проект tax free в России, сообщала на прошлой неделе газета «Коммерсантъ».

В начале ноября первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину и другим ведомствам внести в декабре в правительство законопроект о введении механизма tax free на территории России.

Предложенные Минфином поправки прописывают механизм работы по возврату налога для физлиц, которые не являются гражданами России и стран – участниц Евразийского экономического союза. Так, иностранцы смогут вернуть уплаченный НДС за вычетом оплаты услуг оператора системы tax free (например, Global Blue, Premier Taxfree или др.). Ранее основной владелец группы Bosco Михаил Куснирович говорил RNS, что размер возврата может составить две трети от НДС (18%), учитывая международный опыт.

Для возврата налога необходимо будет предъявить специальный чек, сказано в поправках в Налоговый кодекс. Чек на возврат налога будет выдавать продавец. В чеке будут указаны все данные торговца (название и идентификационный номер, место фактической продажи, номер чека и его дата и др.), покупателя (полное имя, номер паспорта, дата въезда в Россию и планируемого выезда), покупок (что именно, в каком количестве и за сколько куплено с учетом и без учета налогов), а также налоговая ставка, сумма налогов и проч.

Всеобщая выгода Михаил Куснирович, основной владелец группы Bosco

«Если в России заработает система tax free, увеличатся и наши бюджеты закупок на десятки процентов. Ввозная пошлина на эти десятки процентов, ввозной НДС с лихвой перекрывает то, что может быть возмещено по системе tax free. Бюджет получает деньги, а не теряет! Но главный бенефициар этого, конечно, не розничная торговля, а туризм».

В интервью «Ведомостям» в октябре 2016 г.

При этом поправки Минфина предполагают более мягкие, чем обсуждалось ранее, требования к ритейлерам, которые войдут в список имеющих право выдавать чеки на возврат налога. Так, согласно документу, торговля должна происходить по перечню адресов, утвержденному правительством; продавец должен платить НДС не меньше двух лет и не иметь задолженностей по налогам и сборам.

Ранее, в августе, Минпромторг в письме Минфину и аппарату правительства предлагал установить для продавцов – участников пилотного и следующего этапов проекта требование по обороту: выручка каждого из них не должна быть меньше 100 млн руб. за предыдущий календарный год. Также предлагалось ограничение по совокупному размеру уплаченных налогов за определенный период, напоминает партнер Deloitte Андрей Силантьев. Скорее всего снятие ограничения по размеру выручки продавцов направлено на устранение возможной дискриминации участников рынка, рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Определение ритейлеров – участников системы tax free на основе адресов, а не юрлиц упростит их отбор, считает Силантьев: «Если в ЦУМе большая часть продаж осуществляется одним юрлицом, то, например, в ГУМе более 100 магазинов разных юрлиц».

При этом если ранее обсуждалась возможность возвращать НДС при покупках на сумму от 10 000 руб. у одного продавца за день (в том числе если совершено несколько покупок суммарно на 10 000 руб. и более), то поправки Минфина предполагают, что вернуть НДС можно будет только с разовой покупки на сумму от 10 000 руб. Проект по возврату НДС в первую очередь ориентирован на достаточно узкий премиальный сегмент розничной торговли, напоминает руководитель Lex-Finance Игорь Михеев: «Требование, касающееся одномоментной покупки на сумму не менее 10 000 руб., отсеет значительную часть желающих воспользоваться услугой при покупках на меньшие суммы». Он считает такое ограничение оправданным, иначе нагрузка на таможенные и налоговые органы существенно возрастет.

Минпромторг ранее оценивал, что введение в России системы возврата НДС для иностранцев увеличит оборот в первую очередь дорогих товаров – их станут чаще покупать туристы, говорится в письме. Годовая прибавка может составить от 33 млрд до 500 млрд руб., оценивало ведомство.

Пресс-служба Минфина не ответила на запрос. Представитель Шувалова от комментариев отказался.