ОПЕК объявила о сокращении добычи впервые за восемь лет

Страны ОПЕК, взяв за основу предложенный Алжиром вариант, договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в день с 1 января 2017 г., заявили руководители организации на пресс-конференции по итогам заседания в среду.

ОПЕК надеется на участие не входящих в организацию стран, было заявлено на пресс-конференции. Картель ждет, что они сократят добычу на 600 000 баррелей в день, этот вопрос с ними обсуждался и продолжает обсуждаться. «Россия пообещала сократить на 300 000 баррелей. Ее позиция ранее была заморозить добычу, но она согласилась сократить на 300 000 баррелей», - заявил президент организации Мохаммед Салех аль-Сада. Отвечая на вопрос журналиста, он также сообщил, что ОПЕК опубликует конкретные квоты для входящих в картель стран, добавив, что Саудовская Аравия сократит добычу на 486 000 баррелей в день (и будет производить немногим более 10 млн баррелей).

Перед заседанием министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил недовольство позицией России, в последнее время говорившей лишь о замораживании добычи на текущем уровне, который достиг максимума за постсоветское время. «Замораживание на рекордном уровне – это не вклад, это не соответствует тому, что делает ОПЕК. Мы с Россией обсуждали именно сокращение добычи не входящими в ОПЕК странами», - заявил министр (его цитирует Financial Times).

Соглашение будет действовать полгода, 25 мая 2017 г. пройдет очередной саммит ОПЕК, где будет заслушан доклад комитета, который будет следить за соблюдением договоренностей. По итогам доклада будет принято решение, стоит ли продлевать соглашение еще на полгода.

Во вторник министр энергетики России Александр Новак говорил, что не будет обсуждать позицию России до официального решения ОПЕК.

Это первое решение о сокращении добычи, принятое картелем за последние восемь лет. Год назад и два года назад, когда участники рынков с напряжением следили за саммитом ОПЕК, члены организации не смогли договориться о каких-либо совместных действиях. В 2014 г. Саудовская Аравия настояла на том, чтобы не предпринимать никаких действий – так она надеялась выбить с рынка добытчиков с более высокой себестоимостью, прежде всего сланцевые компании в США. В 2015 г. снова не было принято никакого решения, ОПЕК даже не обнародовала целей по добыче. В результате цены обвалились до $27,1 за баррель на торгах в конце января 2016 г.

После этого страны ОПЕК стали пытаться договориться о сокращении нефтедобычи, в переговорах активно участвовала Россия. Но тогда идея сорвалась: в апреле Саудовская Аравия в последний момент отказалась договариваться. Камнем преткновения стал Иран, с которого сняли санкции, но который не успел нарастить добычу нефти до досанкционного уровня.

Сблизить позиции странам ОПЕК удалось в сентябре на встрече в Алжире, тогда же страны объявили о намерении окончательно договориться 30 ноября. Теперь Саудовская Аравия согласилась с желанием Ирана заморозить добычу примерно на текущем уровне в 3,8 млн баррелей, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Ранее Эр-Рияд настаивал на 3,7 млн.

В то же время, страны ОПЕК могли договориться о еще большем сокращении — на 1,4 млн баррелей в сутки, сообщило Reuters со ссылкой на делегата.

Цена нефти в среду выросла еще днем на позитивных комментариях министров в преддверии заседания ОПЕК. «Иран готов ограничить добычу на уровне, согласованном на сентябрьской встрече ОПЕК в Алжире», - заявил сегодня министр нефти Ирана Бижан Зангане, передало агентство MEHR. «Я думаю, результаты переговоров будут очень плодотворными, Мы безусловно договоримся о сокращении», - сказал Bloomberg министр нефти Ирака Джаббар аль-Ляиби. Он высказал надежду, что достижение договоренности приведет к росту цен выше $55 за баррель. Brent в ходе торгов в среду достигала $50,45 около 15.10 мск (рост более чем на 8%), затем цена колебалась около отметки $50 за баррель.

Производители нефти на встрече в Алжире достигли неформальных договоренностей сократить добычу до 32,5–33 млн баррелей в сутки с тогдашнего уровня 33,24 млн баррелей. Однако в октябре они увеличили ее до 33,6 млн баррелей в сутки (по данным ОПЕК, последняя, октябрьская, оценка Международного энергетического агентства несколько выше - 33,83 млн).