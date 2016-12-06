Третья линия «Сахалина-2» оценивается в $1,2 млрд

Она может увеличить мощность завода СПГ до 15 млн т сжиженного газа в год

Инвестиции в создание третьей технологической линии производства сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2» оцениваются из расчета $1–1,2 млрд за 1 млн т, сказал президент Российского газового общества, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

В 2015 г. завод СПГ «Сахалина-2» произвел 10,82 млн т сжиженного газа. Третья линия может увеличить его мощность до 15 млн т в год. Оператор проекта – Sakhalin Energy, у «Газпрома» 50% плюс 1 акция, у Shell – 27,5% минус 1 акция, у Mitsui – 12,5%, у Mitsubishi – 10%. В октябре и ноябре председатель правления концерна Алексей Миллер обсуждал с руководством японских Mitsui, Mitsubishi и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) сотрудничество по проекту «Сахалин-2».

Принятие инвестиционного решения по проекту и решения по монетизации газа «Сахалина-1» ожидается в I квартале 2017 г., сказал заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. «В любом случае это решение инвесторов и участников этих проектов. Мы ориентируем операторов, участников на первую половину, первый квартал следующего года», – заявил Молодцов.

Рассматривается несколько вариантов монетизации газа «Сахалина-1» – «минимум четыре», по словам Молодцова. Это поставки на «Сахалин-2», два варианта размещения собственного завода Exxon Neftegaz (на Сахалине и в Де-Кастри), газификация Сахалина. По мнению Завального, синергия будет, если газ будет использоваться как сырье для третьей линии «Сахалина-2». «Если эти проекты делать по схеме СРП, возврата инвестиций, бюджет больше потеряет», – считает Завальный.

Есть перспективы отправки до 15 млрд куб. м трубного газа с Сахалина (ресурсная база – Киринское и Южно-Киринское месторождения «Газпрома») в Китай, добавил Завальный.

Все варианты недешевы, отметил Молодцов.