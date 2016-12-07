Часть активов «Тракторных заводов» достанется ВЭБу и «Ростеху»

На базе активов концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) могут быть созданы четыре дивизиона – военный, гражданский, сельскохозяйственный и вагоностроительный (см. врез). Это предполагает план ВЭБа. Он разработан в ноябре и должен обсуждаться набсоветом банка в декабре, рассказал «Ведомостям» человек, видевший документ. Это подтвердил представитель ВЭБа. План согласован с правительством, КТЗ и «Ростехом», добавил он. Совладелец КТЗ Михаил Болотин отказался от комментариев. Представители Минпромторга и правительства на вопросы «Ведомостей» не ответили.

По словам источника «Ведомостей», ВЭБ получит контроль в головной компании холдинга ООО «МИГ КТЗ» за счет конвертации части долга. После чего активы КТЗ будут распределены по четырем компаниям – по числу дивизионов. Общий долг КТЗ перед ВЭБом – около 46 млрд руб., говорил Болотин. Какая его часть будет конвертирована в капитал МИГ КТЗ, источник «Ведомостей» не уточняет.

Как разделят заводы В военный дивизион концерна «Тракторные заводы» могут войти «Курганмашзавод», Зауральский кузнечно-литейный завод, «НИИ стали» и др., в гражданский – чебоксарские агрегатный завод и завод промышленных тракторов, в сельскохозяйственный – Онежский тракторный завод, Владимирский моторо-тракторный завод, в вагоностроительный – «Промтрактор-вагон», перечисляет источник «Ведомостей».

Летом 2016 г. владельцы КТЗ Болотин и Альберт Баков предложили реорганизовать КТЗ и погасить долг перед ВЭБом с помощью передачи государству военных активов и части гражданских. Но тогда речь шла о двух дивизионах – военном и гражданском. Идея создания четырех дивизионов связана с тем, что для предприятий сельскохозяйственного (производство тракторов и коммунальной техники) и вагоностроительного дивизионов предполагается найти инвесторов, поясняет источник. В этих компаниях нынешние акционеры сохранят контроль, а ВЭБ будет оставаться кредитором до появления инвесторов, поясняет собеседник «Ведомостей». КТЗ – многопрофильный холдинг, за счет выделения ключевых направлений найти профильных инвесторов проще, соглашается аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

Представитель корпорации «Русские машины», у которых в том числе есть производство вагонов и сельхозтехники, от комментариев отказался. «Ростех» эти дивизионы не интересуют, говорит его представитель.

ВЭБ, как предполагается, будет через МИГ КТЗ контролировать военный дивизион, а «Ростех» будет им управлять, говорит источник «Ведомостей». «Ростех» в итоге станет собственником военных активов КТЗ, это предусмотрено одним из пунктов плана ВЭБа, сказал представитель госкорпорации. В гражданском дивизионе (производство промышленных тракторов, запчастей к ним и другой технике, торговая и инжиниринговая компании) доля ВЭБа будет меньше 50% – контроль сохранится у собственников КТЗ, они же продолжат управлять предприятиями с помощью ВЭБа, отмечает собеседник «Ведомостей». Рассматривается вариант предоставления дополнительного финансирования КТЗ «для недопущения дефолта и банкротства ключевых предприятий концерна», говорит представитель ВЭБа. Подробности он не раскрывает. Для погашения долгов предприятий гражданского дивизиона по зарплате, налогам, энергоресурсам ВЭБ предоставит бридж-кредит в размере 3,8 млрд руб. (с погашением до года), а на пополнение оборотных средств – 1,9 млрд руб. на несколько лет, рассказывает источник «Ведомостей».