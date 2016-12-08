Основной владелец НЛМК Владимир Лисин собирается продать на бирже 1,5% акций компании

Принадлежащая Владимиру Лисину Fletcher Group Holdings продает 1,5% акций компании, сообщил букраннер размещения Goldman Sachs. На Московской бирже вчера такой пакет стоил 10,8 млрд руб., на Лондонской – $170 млн. На Московской бирже НЛМК на этой новости подешевел на 1,67%. На Лондонской, напротив, компания подорожала на 2,72%.

После закрытия сделки доля Fletcher Group Holdings в НЛМК опустится до 84%. Инвесторам будут предложены как акции, так и депозитарные расписки. Fletcher Group Holdings не будет дополнительно размещать бумаги НЛМК в течение 90 дней после продажи 1,5%. Когда сделка будет закрыта, в сообщении Goldman Sachs не указано.

Почему Лисин решил продать акции, неясно. В этом году НЛМК платил высокие дивиденды. Лисин уже получил от компании $361,2 млн дивидендов за IV квартал 2015 г. и первые два квартала 2016 г. Представитель бизнесмена на вопросы не ответил. Представитель НЛМК от комментариев отказался.

Кроме НЛМК Лисин владеет крупнейшим железнодорожным оператором — Первой грузовой компанией (ПГК). Рынок железнодорожных перевозок переживает не лучшие времена. ПГК заработала в первом полугодии 1,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2016 г. против убытка в 651 млн руб. годом ранее, писал «Интерфакс». Но выручка компании снизилась на 3,6% до 39,65 млрд руб. Долг составил 60,25 млрд руб., в том числе краткосрочный — 11,68 млрд руб.

НЛМК три года был исключен из индекса MSCI из-за сокращения количества акций в свободном обращении. При этом с начала года бумаги компании стремительно растут в цене — с января НЛМК на Лондонской бирже подорожал в 2,7 раз до $11,5 млрд (см. график).

Акции НЛМК на многолетних максимумах и сейчас очень подходящее время для продажи, говорит старший аналитик «Атон» Андрей Лобазов. После размещения и увеличения количества бумаг в свободном обращении шансы НЛМК войти в индекс MSCI сильно возрастают - это должно позитивно сказаться на ликвидности, а также привлечь новые деньги от фондов, следующих за индексом, напоминает он. Сектор действительно сильно вырос, есть возможность продать акции по хорошей цене, говорит аналитик «Альфа капитала» Андрей Шенк. Но все зависит от целей - спрос на бумаги есть, отмечает он.