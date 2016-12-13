В ноябре отгрузки зерна на экспорт выросли по сравнению с прошлым годом

В ноябре Россия экспортировала 4 млн т зерновых против 3,1 млн т годом ранее, рассказали «Ведомостям» заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько со ссылкой на оперативные данные ФТС. Такие же цифры называет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Данные за ноябрь на сайте ФТС пока не опубликованы. До сих пор – с начала сезона 2016/17 г. (длится с июля по июнь) – экспорт зерновых из месяца в месяц отставал от показателей 2015 г.

В этом году Россия соберет рекордные 118 млн т, заявлял в начале декабря заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко (цитата по «Интерфаксу»), а экспортировать планируется 35 млн т, в том числе 28 млн т пшеницы. На 12 декабря с 97,1% всех посевных площадей собрано 125,5 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что соответствует примерно 118,6 млн т в весе после доработки. Предыдущий рекорд поставлен в 2008 г., когда урожай достиг 108,2 млн т.

Весь сезон аналитики отмечали вялый экспорт: цены на пшеницу внутри страны оставались сравнительно высокими, а экспортные цены, напротив, низкими. В результате производители придерживали зерно в ожидании повышения цен и ослабления рубля, а экспортеры не спешили экспортировать из-за низкой маржи. Кроме того, почти весь сентябрь крупнейший импортер российской пшеницы – Египет – из-за ограничений по содержанию гриба-паразита спорыньи не покупал пшеницу.

В ноябре рыночная конъюнктура стала благоприятнее, объясняет Сизов: экспортная цена была сравнительно высока (см. график), а рубль – слаб. По состоянию на 12 декабря цены на зерно в порту Новороссийска снизились на 5% по сравнению с концом ноября – до 10 800 руб./т, приводит данные Сизов. Ситуация в ноябре действительно улучшилась – трейдеры смогли заработать, подтверждает «Ведомостям» топ-менеджер крупного экспортера зерна, не назвав конкретных цифр. Повезло и с погодой, из-за чего отгрузка была более активной, добавил он.

Однако по итогам июля – ноября экспортные поставки на уровень предыдущего года так и не вышли, отмечает Павенский: за этот период экспортировано 17,2 млн т зерна, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Произошедшее выравнивание экспортной и внутренней цены уже в декабре сошло на нет после укрепления рубля, согласен сотрудник другого крупного зернотрейдера. С 1 по 13 декабря, по данным ЦБ, курс доллара снизился на 5,6% до 61,58 руб. Маржа снова стала почти нулевой, сетует собеседник «Ведомостей». Ситуация в декабре развивается менее удачно, подтверждает Рылько. Мировые цены, номинированные в долларах, снизились, рубль резко укрепился, погода в отличие от прошлого декабря пока крайне неблагоприятна, поясняет эксперт, поэтому многие производители предпочитают «сидеть на запасах и ждать». В июле – декабре Россия может не достичь уровня предыдущего года по экспорту зерновых, говорит он.

Помочь российскому экспорту может Индия, поскольку недавно она отменила импортную пошлину из-за высокой потребности в пшенице – около 5 млн т, рассуждает Сизов. При этом незаконтрактованными остаются 3 млн т, на значительную часть из которых может претендовать Россия, говорит он.