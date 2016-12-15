Heineken приобретет 1900 пабов Punch Taverns

Британская сеть пабов Punch Taverns приняла предложение голландской пивоваренной компании Heineken и ее инвестиционного партнера Patron Capital о поглощении компании, сообщила сеть пабов.

Совместное предприятие Heineken и Patron Capital – Vine Acquisitions заплатит за Punch Taverns 402,7 млн фунтов стерлингов ($510,6 млн), что на 40% больше рыночной капитализации компании на 13 декабря, говорится в сообщении сети пабов. Punch Taverns – это вторая по величине сеть пабов в Великобритании, в нее входит 3500 заведений.

В дальнейшем партнеры планируют поделить пабы. Голландская компания выкупит у Vine Acquisitions 1900 пабов за 305 млн фунтов стерлингов, сообщила Heineken.

Heineken вышла на рынок Великобритании в 2008 г.: тогда она приобрела компанию Scottish & Newcastle, которая на тот момент владела более чем 1000 пабов по всей стране. Тогда она объясняла, что продажа пива через пабы является более рентабельной, чем через любые другие каналы. С учетом сделки с Punch Taverns портфель Heineken практически утроится. Кроме того, она станет третьей по величине сетью пабов в Великобритании.

Владельцы пабов сами решают, какие сорта пива будут представлены в их заведениях, поэтому увеличение портфеля позволит Heineken увеличить продажи своих брендов, среди которых Heineken, Amstel и сидр Strongbow, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Кроме того, расширение сети дает голландскому пивовару преимущества в переговорах с поставщиками и владельцами других пабов, говорит аналитик Societe Generale Эндрю Холланд.

Холланд напоминает, что все конкурирующие пивоваренные компании, такие как Heineken, Anheuser-Busch InBev, Molson Coors Brewing и Carlsberg, пока имеют примерно равные доли на рынке Великобритании, однако покупка пабов позволяет именно Heineken увеличить свое присутствие здесь.

Издание The Guardian также пишет, что на сеть претендовала и компания Emerald Investment Partners одного из основателей Punch Taverns Алана Макинтоша, который предложил за сеть 185 пенсов за акцию. Однако предложение Vine Acquisitions было поддержано акционерами Punch Taverns – Glenview Capital, Avenue Capital и Warwick Capital, которые в общей сложности контролируют 52,3% сети.

Согласно английской пивоваренной ассоциации, количество пабов в Великобритании сокращается на протяжении уже нескольких десятков лет. Если в 1982 г. их было около 67 600, то по состоянию на прошлый год их насчитывалось 50 800. Это объясняется введенными ограничениями на часы работы пабов, высокими налогами, а также конкуренцией с коктейль-барами, ресторанами и магазинами.