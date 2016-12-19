Денежный поток энергетических гигантов может стать положительным в 2017 году

Денежный поток 60 крупнейших мировых нефтегазовых компаний может стать положительным впервые за три года в 2017 г., если цены на нефть останутся выше $55 за баррель, пишет Financial Times со ссылкой на новое исследование Wood Mackenzie. Также этому поспособствует сокращение издержек компаний за время начавшегося в 2014 г. обвала цен.

Нефтяники не начнут снова опрометчиво тратить деньги, как в те годы, когда нефть стоила дороже $100 за баррель, но соглашение Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи вселило в них уверенность, отмечает Wood Mackenzie. По оценкам ее специалистов, сильнее всего могут увеличить инвестиции независимые американские компании — более чем на 25% при средней цене выше $50 за баррель в 2017 г. При этом многие инвестиции будут сосредоточены в таких регионах с низкой себестоимостью добычи, как сланцевое месторождение Permian Basin в США, где стоимость добываемой нефти на устье скважины снизилась с более чем $80 в 2013 г. до $30-40 в 2016 г. (в некоторых районах она даже ниже $30 за баррель). Но инвестиции таких крупных компаний, как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, сократятся еще на 8% из-за сворачивания капиталоемких проектов, одобренных до обвала цен.

Ожидается, что добыча нефти и газа этих 60 компаний увеличится в среднем на 2% в 2017 г. Это свидетельствует об улучшении производительности, так как их затраты на разработку новых месторождений сократились более чем на 40% с 2014 г.

После того, как члены ОПЕК 30 ноября договорились о сокращении добычи, нефть резко подорожала. А когда 10 ноября к соглашению картеля присоединились еще 11 не входящих в него стран, включая Россию, Мексику, Оман, Азербайджан и др., цена марки Brent поднялась почти до $58 за баррель. В последние дни Brent торгуется в районе $55 за баррель. Это примерно вдвое дороже, чем в январе, когда цены опустились до более чем 12-летнего минимума.

В понедельник к 18:30 мск баррель Brent подешевел на 0,11% до $55,15.