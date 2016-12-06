Сланцевые добытчики активно хеджируются при нефти выше $50

Нефтяное ралли, благодаря которому цена марки WTI превысила $50 за баррель, спровоцировало резкий рост активности американских нефтедобывающих компаний по хеджированию поставок на 2017 и 2018 гг. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на банкиров, трейдеров и брокеров. «Сразу после решения ОПЕК [30 ноября] американские производители хеджировались очень активно», – цитирует агентство Бена Фримана, основателя нефтетрейдинговой компании HudsonField.

Для хеджирования производители обычно приобретают опционы «пут», дающие право продать в будущем нефть по зафиксированной сегодня цене. 30 ноября цены стали расти еще утром на европейских торгах, когда представители стран ОПЕК делали оптимистичные заявления о перспективах достижения договоренности по сокращению добычи, рост продолжился на торгах в США. За день цена WTI подскочила на 10%, достигая в ходе торгов $49,9 за баррель. В этот день на бирже Nymex объем торгов опционами на нефть достиг рекордных 580 000 контрактов, а число опционов «пут», с которыми были проведены сделки, – максимума с 2012 г. В последующие дни цена поднялась выше $50.

Столь высокий спрос на опционы с поставками во втором полугодии 2017 г. и начале 2018 г. привел к тому, что нефтяные цены на эти сроки достигли примерно $55 за баррель и превысили цены с поставкой на более отдаленные даты (во втором полугодии 2018 г. – начале 2019 г.). В результате кривая форвардных цен, зафиксированных на торгах 2 декабря, выпрямилась (см. график Bloomberg). Традиционно цены на более отдаленные сроки выше, чем на более близкие, – именно такая картина наблюдалась, например, на торгах 28 ноября.

Зеленая кривая – форвардные цены WTI на торгах 28 ноября, оранжевая – на торгах 2 декабря.

Выпрямление кривой форвардных цен «действительно свидетельствует о значительном росте активности нефтедобытчиков, хеджирующих поставки после скачка спотовых цен, который последовал за объявлением о сокращении добычи странами ОПЕК», сказал Bloomberg Гарри Чилингуирян, директор отдела стратегии на сырьевых рынках BNP Paribas.

Майкл Коэн, начальник отдела анализа энергетических рынков Barclays, указывает также на рост спреда между ценами на марки WTI и Brent. Если в начале ноября он составлял около $0,5, то к концу увеличился до $2. По данным на 16.10 мск 6 декабря, спред составлял $3,3 (WTI стоила $50,8, Brent – $54,1 за баррель). Это может объясняться более активным хеджированием американскими компаниями поставок WTI при достижении $50 за баррель, а также отражать мнение участников рынка, что сланцевые добытчики начнут наращивать производство, что может привести к нежелательному росту предложения, пишет Коэн в отчете.

Цена WTI превышает $50 уже третий раз в этом году (первый – в начале июня, второй – в октябре после ралли, последовавшего за предварительной договоренностью стран ОПЕК 28 сентября в Алжире о сокращении добычи). И сланцевые добытчики каждый раз пользуются возможностью зафиксировать цены на будущее. В июле Том Дав, генеральный директор Pioneer Natural Resources, говорил, что его компания захеджировала 55% планируемых на 2017 г. поставок и намерена увеличить эту цифру. В начале ноября он заявил уже о 75%. Devon Energy сообщила, что в период со II по III квартал вчетверо увеличила размер захеджированных на 2017 г. поставок.

Подобная активность американских компаний не ограничивает потенциал роста цен в ближайшие месяцы, пишут в отчете аналитики Morgan Stanley. Участники рынка настроены «по-бычьи», ОПЕК и Россия поддерживают их своими заверениями в готовности выполнить соглашения, а возможные свидетельства того, что кто-то из стран картеля нарушает договоренности и добывает больше, могут появиться не раньше марта-апреля 2017 г. Однако ОПЕК сильно недооценивает сланцевых добытчиков, считают в Morgan Stanley: хеджирование позволяет им, не оглядываясь на цены, наращивать добычу в течение примерно девяти месяцев, и в последние годы они уже не раз демонстрировали это. Например, захеджировали поставки после отскока цен летом 2015 г., что способствовало последующему падению котировок из-за сохранявшегося избытка предложения в конце 2015 – начале 2016 г.

В долгосрочном прогнозе, опубликованном в ноябре, ОПЕК ожидает роста добычи трудноизвлекаемой нефти в Северной Америке в 2016-2020 гг. примерно на 300 000 баррелей в день, указывает Morgan Stanley. Оценка самого банка – на 1 млн баррелей выше, так как некоторые американские компании считают, что одно только сланцевое месторождение Permian Basin, наиболее перспективное и имеющее низкую себестоимость добычи, может при относительно невысоких ценах на нефть показать рост более чем на 2 млн баррелей в день в период до 2020 г.

Все это указывает на возможность существенного роста добычи в США во втором полугодии 2017 г., считают в Morgan Stanley. Что, в свою очередь, может замедлить ребалансировку мирового рынка, особенно если по окончании нынешнего соглашения ОПЕК в мае 2017 г. картель отойдет от договоренностей.

Соглашение стран ОПЕК и присоединившихся к ним стран означает, что цены на нефть в следующем году будут выше и менее волатильны, чем в нынешнем, полагают аналитики Goldman Sachs. Однако более высокие цены стимулируют рост сланцевой добычи в США, тем более что нефтяные компании уже увеличивают количество действующих буровых установок. С конца мая их число, по данным Baker Hughes, выросло с 316 до 477. «Некоторые нефтяные компании заявляли, что между ростом количества буровых и его влиянием на объем их добычи проходит 6-9 месяцев; мы считаем, что это занимает около шести месяцев, и ожидаем более заметного поквартального роста добычи в США в III квартале 2017 г.», – говорится в отчете банка.

В IV квартале 2017 г. Goldman Sachs ожидает добычу в США на уровне 9,1 млн баррелей в день против 8,7 млн годом ранее. И если в первом полугодии он прогнозирует среднюю цену WTI на уровне $55 за баррель (Brent – $56,5), то во втором – $50 за баррель ($51,5).