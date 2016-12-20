Владимир Потанин создал первое партнерство после развода с Михаилом Прохоровым

«Интеррос» Потанина и ЕСН Березкина создали фонд для инвестиций в проекты разработки природных ресурсов. Об этом «Ведомостям» рассказал владелец «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин. Березкин через представителя это подтвердил.

«На днях мы подписали еще один фонд. Там не только «Интеррос» выступает limited partner, там есть и другие партнеры, крупнейший из которых – ЕСН Григория Березкина», – рассказывает Потанин. По его словам, это новый фонд, который нацелен на проекты, связанные с природными ресурсами, с фокусом на Россию. Он называется CIS Natural Resources Fund. Потанин рассказал, что управлять фондом будет команда во главе с Алексеем Башкировым, которая управляет другим фондом «Интерроса» – Winter Capital, инвестирующим в интернет-ритейл и фармацевтику.

Winter Capital Advisors – инвестиционный консультант фонда CIS Natural. Его размер – $250 млн, рассказали Березкин и Башкиров. Фонд будет вкладывать в проекты разработки не только твердых полезных ископаемых, но и углеводородов, говорит Башкиров. Он отмечает, что фонд ориентирован на вложения в проекты на средней стадии разработки, а также в действующие предприятия.

Кольские истории В 2002 г. структуры ЕСН собрали 10% «Колэнерго», поставщика электроэнергии на Кольском полуострове. Одно из предприятий «Норникеля» – Кольская ГМК – было одним из его крупнейших потребителей. ЕСН собранные акции впоследствии продала «Норникелю», рассказывали бывшие сотрудники РАО «ЕЭС России» и «Норникеля».

«Других инвесторов, кроме нас с Владимиром Олеговичем, пока нет, – говорит Березкин. – Будем смотреть на разные возможности в области добычи и переработки полезных ископаемых. В частности, посмотрим на проекты, в которые «Норникель» хотел бы привлечь инвесторов. Например, Быстринский проект, Южный кластер, газовые месторождения в «Норильске». «Норникель» давно ищет инвесторов для этих проектов. В том числе рассматривалась возможность участия в этих проектах акционеров «Норникеля»: структур «Интерроса», En+ Олега Дерипаски и Millhouse Романа Абрамовича.

Фондов, инвестирующих в горнорудные проекты на средней стадии развития, в России немного: Baring Vostok (угольный проект на Чукотке), государственный Фонд развития Дальнего Востока, отмечает председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба. При этом проектов на средней стадии развития в российском горнодобывающем секторе очень много, каждый требует $20–40 млн для доразведки и подготовки ТЭО. Отбиваться эти деньги могут 6–8 лет, считает эксперт.

«Для меня как для создателя «Интерроса» важно, что мы вернулись к теме партнерских отношений, – отметил Потанин. – Мы долгое время – после кризиса, после расставания с предыдущим партнером – действовали больше индивидуально».

Березкин хорошо знаком с Потаниным. «У нас установились очень доверительные отношения, а это при совместном инвестировании немаловажно. Мы оба неплохо разбираемся в инвестировании в этом сегменте – так сказать, говорим с партнером на одном языке», – отмечает он (см. врез).

Сейчас правильная точка экономического цикла, чтобы инвестировать в природные ресурсы, уверен Березкин: цены на большинство сырьевых товаров начали восстанавливаться, но запас для роста не исчерпан, финансовые потоки смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, ближе к границе с Россией, перечисляет он. «При этом мы понимаем и готовы нести риск инвестиций в Россию», – добавляет Башкиров. При слабом рубле единственная отрасль со стабильным возвратом на вложенный капитал – это экспортные направления, в том числе добывающая промышленность, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский, тем более у Потанина и Березкина есть опыт как в добыче полезных ископаемых, так и в энергетике.