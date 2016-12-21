ВШЭ оценила оборот подделок в России в 9% всей торговли

В основном нелегальная продукция продается в небольших магазинах, на открытых рынках и в местах уличной торговли

Около 15% оборота некоторых видов продовольственных товаров, алкоголя, парфюмерии и косметики, а также одежды и обуви в России - это нелегальная продукция. К таком выводу пришли эксперты Высшей школы экономики в исследовании «Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия», которое провели по заказу «Русбренда».

«В общем обороте розничной торговли в России в 2015 г. это [оборот нелегальной продукции] составляет 9%, или 2,5 трлн руб.», - говорится в исследовании.

Из продовольственных товаров исследование коснулось пакетированного и холодного чая, газированных напитков, минеральной воды, сыра и акациевого меда. В алкоголе учитывались данные по продажам виски и водки, в табачной продукции - сигареты выбранной премиальной марки, в парфюмерии и косметике - мужская туалетная вода и шампунь. Среди других товарных групп - сменные кассеты для бритья, детские подгузники, универсальное чистящее средство, детские резиновые сапоги, женские кеды и спортивные брюки, мужские кроссовки. К нелегальной продукции авторы исследования относили неучтенный оборот продукции, серый и черный импорт, параллельный импорт, контрафакт и фальсификат, использование заведомо ложных документов с нарушениями процедур оценки соответствия продукции.

Наибольшая доля незаконного оборота, как обнаружили эксперты ВШЭ, - в алкоголе (около 40%), в одежде и обуви (около 35%), парфюмерии и косметике (около 20%). В продовольственных товарах доля подделок лишь около 10%, а в остальных исследованных категориях - 5% и менее. В основном нелегальная продукция продается в небольших магазинах, на открытых рынках и в местах уличной торговли, но часть продаж перемещается в интернет.

В зависимости от типа продукции нелегальный рынок отличается структурой: в одежде преобладает серый импорт и контрабанда, в алкоголе - неучтенное производство, в спортивных одежде и обуви - подделки. ВШЭ в ходе исследования опрашивало в том числе и предпринимателей. При опросе выяснилось, что лишь пятая часть опрошенных бизнесменов считают, что подделки уступают по качеству оригиналам. «Эксперты единодушно указывают на то, что качество подделок, особенно отечественного производства, продолжает улучшаться», - говорится в исследовании.

«Нередко качество контрафактных товаров оказывается абсолютно идентичным качеству оригинала, в результате чего без специальной экспертизы невозможно в принципе определить, является ли товар оригинальным», - говорится в обзоре ВШЭ.

При этом разница в цене не может быть для потребителя четким ориентиром того, подделка перед ним или нет, считают эксперты ВШЭ: «Незаконно выпущенная в оборот продукция в значительном числе случаев может реализовываться по ценам оригинальной или же с символической разницей в цене, составляющей 10-15%».