ВТБ займется добычей никеля и меди

Муса Бажаев привлек партнера в металлургический проект, но не отказывается от поиска других
Сергей Гунеев / РИА Новости
В среду, 21 декабря, ВТБ и «Русская платина» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в освоении Черногорского месторождения и южной части месторождения «Норильск-1» на Таймырском полуострове. Банк получит право выкупить до 20% в Черногорской ГРК, отметил первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. Бажаев оценил всю компанию в $800–900 млн. Таким образом, за 20%-ную долю банк может заплатить около $170 млн. По словам Бажаева, Таймырская ГМК (ей принадлежит лицензия на «Норильск-1») оценивается в 2 раза дороже – $1,6–1,8 млрд. Параметры стоимости проектов еще будут уточняться, заявили Бажаев и Соловьев.