Следователи пришли с обысками в «Адамас»

Следователи подозревают руководство ювелирной компании «Адамас» в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб.
Д. Абрамов / Ведомости
Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках в четырех офисах компании «Столичный ювелирный завод» и по местам жительства ее руководителей и сотрудников. Столичный ювелирный завод – основное юридическое лицо ювелирной компании «Адамас»; его гендиректор подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 5 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмечается в сообщении СКР. Уголовное дело возбуждено по итогам проверки Федеральной налоговой службой (ФНС), уточнил представитель СКР. Представитель ФНС на запрос не ответил.