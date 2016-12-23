Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Драгоценное подозрение

Следователи пришли с обысками в «Адамас»

Компания подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд рублей
  • Анастасия Иванова,
  • Алексей Никольский
  • / Ведомости
Следователи подозревают руководство ювелирной компании «Адамас» в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб.
Следователи подозревают руководство ювелирной компании «Адамас» в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб.
Д. Абрамов / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках в четырех офисах компании «Столичный ювелирный завод» и по местам жительства ее руководителей и сотрудников. Столичный ювелирный завод – основное юридическое лицо ювелирной компании «Адамас»; его гендиректор подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 5 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмечается в сообщении СКР. Уголовное дело возбуждено по итогам проверки Федеральной налоговой службой (ФНС), уточнил представитель СКР. Представитель ФНС на запрос не ответил.

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