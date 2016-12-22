СКР объяснил обыски в «Адамасе»

После сообщений СМИ об обысках в ювелирной компании «Адамас» СКР сообщил о расследовании уголовного дела против гендиректора ООО «Столичный ювелирный завод», которое входит в группу «Адамас». Топ-менеджера подозревают в организации схемы, по которой предприятие недоплатило в казну более 5 млрд налогов.

Дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2012 по 2014 г. подозреваемый вместе с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод» ради неуплаты налогов в особо крупном размере «вступил в сговор и создал преступную схему». «Создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций», - сообщает сайт СКР. В результате, по подсчетам следствия, в бюджет не поступило более 5 млрд руб.

Выявили нарушения следователи ГСУ СКР Москвы, столичного УЭБиПК ГУ МВД России, ФСБ России, ГУЭБ МВД России, УФНС по Москве и федеральной ФНС.

По делу 22 декабря были проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства ее руководителей и сотрудников. В результате были изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего, сообщает СКР. Следствие также обещает сделать все для возмещения бюджету недополученных налогов.