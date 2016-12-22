К ювелирам «Адамаса» пришли с обысками – СМИ

На ювелирном заводе «Адамас» в Москве начались обыски, сообщает ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах города предположил, что выемка документов и другие следственные действия, вероятно, связаны с расследованием дела о неуплате налогов. Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Силовики проводят обыск и выемку документов в офисе «Адамаса» в Москве, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. По его словам, там работают представители нескольких ведомств.

В октябре 2015 г. гендиректор организации, входящей в группу компаний «Адамас», был заподозрен в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 400 млн руб., напоминает РИА.

Недавно сообщалось об обысках в ювелирной группе «Яшма». СКР затем сообщил, что руководство группы подозревается в уклонении от уплаты более 7 млрд руб. налогов: создав фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость.

Владелец «Яшмы» Игорь Мавлянов называл причиной возникших у компании финансовых трудностей неисполнение обязательств со стороны группы «Адамас», напоминает РБК. В пресс-службе «Адамаса» данные заявления назвали «голословными» и вызывающими недоумение. «Ранее между юридическими лицами «Адамас» и «Яшма» имели место хозяйственные отношения, но их результат как раз обратный: Арбитражный суд города Москвы 14 апреля 2016 г. постановил взыскать с ОАО «ТПК «Яшма» в пользу ООО «Столичный ювелирный завод» (юридическое лицо «Адамаса») долг в размере более 290 млн руб., включая сумму основного долга и проценты. В настоящее время ООО «Столичный ювелирный завод» подало заявление на включение данных обязательств в реестр кредиторов ТПК «Яшма», — заявил РБК представитель «Адамаса».