Сеть магазинов Fix Price сменила владельцев

Крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен Fix Price сменила владельцев: из числа акционеров вышли основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, рассказали четыре человека, близких к разным участникам сделки.

«Состав акционеров Fix Price действительно поменялся. Новые инвесторы – один из фондов прямых инвестиций, группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе [гендиректор Дмитрий] Кирсанов», – передал через представителя Хачатрян. Ломакин полностью вышел из сети, продолжал цитировать Хачатряна его представитель, размер участия самого Хачатряна на текущий момент он не назвал.

Такие изменения в составе акционеров, а также то, что Ломакин и Хачатрян перестали быть акционерами Fix Pricе, «Ведомостям» подтвердил Кирсанов. Представитель ВТБ от комментариев отказался; связаться с Ломакиным вчера не удалось.

По словам двух человек, близких к разным сторонам сделки, фондом прямых инвестиций является структура «ВТБ капитала».

ВТБ был одним из основных кредиторов Fix Price, знает человек, близкий к одному из участников сделки, и сотрудник инвесткомпании, которому поступало предложение о покупке доли в Fix Price. После того как другой бизнес Ломакина и Хачатряна – розничная сеть «Центробувь» столкнулась с трудностями, проблемы с обслуживанием кредитов возникли и у Fix Price, из оборота которой средства отвлекались на решение проблем обувной сети, знают они.

Изначально ВТБ планировал найти инвестора на долю в Fix Price, которую банк получил в качестве залога по проблемному кредиту, продолжает сотрудник инвесткомпании, которому поступало предложение о покупке доли. Но из этого ничего не вышло, и в результате совладельцем стал «ВТБ капитал», говорят три собеседника «Ведомостей».

Один из них знает, что банк получил около 10% бизнеса сети магазинов фиксированных цен; сделка состоялась в июле 2016 г. По данным кипрского реестра, владелец российского юридического лица «Бэст прайс», кипрская Kolmaz Holdings, принадлежит Meridian Management Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Для инвестбанка Fix Price – это финансовая инвестиция, говорит человек, близкий к одной из сторон сделки: «Fix Price – лидер среди магазинов единой цены на российском рынке, и «ВТБ капитал» очень позитивно оценивает перспективы развития как этой отрасли торговли в целом, так и самой компании». «При благоприятной рыночной конъюнктуре, – продолжает человек, близкий к одной из сторон сделки, – «ВТБ капитал» рассчитывает на продажу своей доли в Fix Price через первичное публичное размещение в горизонте трех-пяти лет».

Инвестиционный спрос на дешевое В 2016 г. две крупнейшие в России сети магазинов фиксированных цен сменили контролирующих акционеров. Ранее фонд прямых инвестиций Winter Capital Partners, один из основных инвесторов которого – «Интеррос» Владимира Потанина, стал контролирующим акционером в сети магазинов фиксированных цен «Заодно».

Кого именно называют группой инвесторов из Прибалтики, ни один из собеседников «Ведомостей» не рассказал. Один из них, правда, высказал предположение, что среди прибалтийских инвесторов могут быть партнеры Ломакина по Quadro Capital Partners.

Партнер этой инвесткомпании Гедрюс Пукас вчера не ответил на звонки «Ведомостей».

Бизнес Fix Price по состоянию на конец 2016 г. мог стоить от 10 млрд до 12 млрд руб. без учета долга или 14–16 млрд с учетом долга. Чистый долг на начало 2016 г. составлял 3,6 млрд руб., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Сеть Fix Price начала развиваться в конце 2007 г., говорится на ее сайте. Сейчас, по данным с сайта, в сети около 2270 магазинов. В каждом из небольших магазинов (торговой площадью 200–300 кв. м) представлено около 1750 видов товара. Изначально в магазинах ритейлера все товары были по единой цене – чуть более 30 руб., сейчас ритейлер перешел на модель нескольких фиксированных цен – 55 руб., 77 руб. или 99 руб. Основная часть ассортимента – непродовольственные товары.

Fix Price – один из проектов, в которые вложились Хачатрян и Ломакин после продажи сети магазинов «Копейка» корпорации «Никойл». Как писал в конце 2014 г. РБК, за свои доли Хачатрян и Ломакин могли выручить по $120–140 млн каждый. Среди других проектов, куда они инвестировали, – продовольственный ритейлер «Монетка», сеть магазинов одежды Modis (долю Ломакина в конце 2015 г. выкупили партнеры по этому бизнесу) и «Центробувь».

В 2015 г. «Центробувь» была крупнейшим по выручке продавцом обуви в России, по данным Euromonitor International. Но проблемы у бизнеса «Центробуви» начались, когда «контрольные акционеры во главе с [Анатолием] Гуревичем и [Дмитрием] Светловым привели год назад в компанию [президента фонда Legacy Square Capital] Владимира Палихату», объяснял «Ведомостям» Хачатрян летом 2016 г. «Компания в это же время прекратила платить по долгам, в том числе банкам. До этого она платила их исправно», – констатировал тогда Хачатрян.

Осенью Ломакин был объявлен в федеральный розыск; следствие подозревало, что деньги одного из кредитов для ритейлера пошли на иные цели, говорил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Fix Price также активно росла в последние годы, но в этом году немного замедлила темпы: если за 2015 г. сеть Fix Price увеличилась на 440 объектов, то в январе – ноябре 2016 г. – всего на 193 торговых объекта, по данным Бурмистрова. Выручку компании за 2016 г. он оценивает примерно в 61 млрд руб. без НДС (или +15% год к году).

В подготовке статьи участвовали Антон Филатов и Ирина Скрынник