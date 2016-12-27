Внешэкономбанк реструктурирует долг группы «Евродон» Вадима Ванеева

Руководитель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков заявил о реструктуризации кредитов группы компаний «Евродон» почти на 50 млрд руб., сообщают «Интерфакс» и Reuters. Основной владелец группы Вадим Ванеев договоренность подтвердил, но цифру комментировать не стал. «Тема реструктуризации долга имеет отношение к строительному сегменту группы «Евродон», – сказал представитель ВЭБа, но подробностей не уточнил. Ванеев же добавил, что речь идет о возможной продаже некоторых непрофильных проектов. Это позволит погасить часть долга перед ВЭБом, который является держателем залога структур группы, поясняет человек, близкий к одной из сторон переговоров.

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