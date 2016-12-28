Минтранс готов отдать подмосковные аэродромы за рубль

/ В обмен на это он хочет снять с себя ответственность за развитие трех крупнейших московских аэропортов

Минтранс возобновил с аэропортами «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» переговоры о сдаче им в концессию аэродромов. Тема обсуждалась на совещании у министра транспорта Максима Соколова 16 декабря, рассказали два участника встречи. Аэропортам предлагается в рамках концессий самим содержать аэродромы (они принадлежат государству), государство не берет на себя никаких обязательств по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения транспортной доступности аэропортов, продолжают оба собеседника, а концессионная плата составит 1 руб. в год. Предполагаемый срок концессий: на 49 лет – для «Внуково» и «Шереметьево», до 2073 г. – для «Домодедово» (на такой срок аэропорт арендовал аэродром, и законодательство не допускает ухудшения условий). По концессии в России работает только аэропорт «Пулково», в 2014 г. концессионер – «Воздушные ворота Северной столицы» – заплатил 792 млн руб.

При получении аэродромов в концессию аэропорты перестанут платить арендную плату. По данным Государственного НИИ гражданской авиации, за 2015 г. «Внуково» заплатило 106 млн руб., «Домодедово» – 348 млн руб., «Шереметьево» – 170 млн руб.

Сдача в концессию московских аэродромов обсуждается с 2013 г. Но тогда предполагалось выделить свыше 200 млрд руб. из фонда национального благосостояния на развитие аэродромной и железнодорожной инфраструктуры. Все три аэропорта подавали заявки на строительство за счет бюджета новых железнодорожных веток, чтобы повысить частотность «Аэроэкспрессов», а «Домодедово» также просило построить автодорогу к аэропорту от трассы М4 «Дон». Все заявки были одобрены, напоминает человек, близкий к Минтрансу.

Но последние два года тема концессий не обсуждалась. Стало понятно, что на ФНБ рассчитывать не приходится, рассказывали менеджеры аэропортов и два человека, близких к Минтрансу. Сейчас обсуждение возо-бновилось по инициативе Минтранса, говорят два участника совещания. Президент России Владимир Путин несколько лет назад поручал уменьшить доли государства во «Внуково» и «Шереметьево» («Домодедово» принадлежит Дмитрию Каменщику), консолидировать их активы и отдать аэродромы в концессию. В 2017 г. консолидация будет завершена, придется отчитываться о работе, объясняет один из собеседников «Ведомостей».

Аэропорты уже представили потребности в инвестициях. Все отказались от расширения транспортной инфраструктуры, а аэродромные проекты не корректировали на инфляцию, знает топ-менеджер московского аэропорта. На ближайшие 10 лет «Домодедово» потребуется 63,4 млрд руб., «Шереметьево» – 17,9 млрд руб., «Внуково» – 6,7 млрд руб., говорят два участника совещания. Цифра «Домодедово» больше, так как аэропорт заявляет о необходимости строительства третьей взлетно-посадочной полосы. «Внуково» и «Шереметьево» нужны только капитальные ремонты объектов и новые перроны, поясняют собеседники «Ведомостей».

Представитель «Домодедово» цифру подтвердил, представители «Внуково» и «Шереметьево» тему не комментируют. Окупать затраты аэропортам предлагается за счет увеличения сбора с авиакомпаний. Но тогда «Домодедово» придется его существенно поднимать. Представители аэропорта заявили на совещании, что это поставит его в худшие конкурентные условия, и предложили другой вариант – ввести инфраструктурный сбор, говорят собеседники «Ведомостей». Это небольшая сумма к стоимости каждого билета (от 87 до 185 руб.), только он может быть одинаков или примерно одинаков для всех аэропортов и распределяться целевым образом по потребностям аэропортов, добавляет участник совещания.

«Мы за идею концессии, но при решении принципиального вопроса – устранении дисбаланса для аэропортов с учетом уже вложенных бюджетных средств: за 10 лет (2006–2015 гг.) из бюджета было выделено 39,9 млрд руб. на аэродром «Шереметьево», 21,2 млрд руб. – на «Внуково» и только 16,1 млрд руб. – на «Домодедово», – говорит представитель последнего.

«Внуково» практически все устраивает, оно планирует заключить соглашение в феврале 2017 г. «Шереметьево» и «Домодедово» должны представить свои расчеты к 30 января. У «Шереметьево» принципиальных возражений нет, «Домодедово» просит государство все-таки развивать транспортную доступность, рассказали два участника совещания. «Для эффективности инвестиций концессионера важно, чтобы государство приняло обязательства по пропорциональному увеличению пропускной способности автомобильного и железнодорожного сообщения. Сейчас реализация таких проектов под вопросом», – говорит представитель «Домодедово».

«Окончательных решений по данной теме не принято», – заявил представитель Минтранса. Министерство против инфраструктурного сбора, возврат инвестиций аэропорты должны решать рыночными механизмами, сказал человек, близкий к Минтрансу. А на наземную инфраструктуру в бюджете нет средств, приоритеты сейчас другие, продолжает собеседник «Ведомостей».