«Роснефть» начала тяжбу с «Транснефтью»

« Роснефть» подала в Арбитражный суд города Москвы заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчик – «Транснефть». Заявление подано 27 декабря, сообщил представитель суда «Ведомостям». Оно зарегистрировано в картотеке суда. Содержание заявления не раскрывается. «Транснефти» содержание заявления неизвестно, сказал представитель компании. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Иск может быть связан с «недовольством «Роснефти» методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе «Транснефти», передал ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго.

Арбитражный суд может принять предварительные обеспечительные меры до предъявления иска. В числе таких мер может быть арест денежных средств или другого имущества ответчика, запрещение ответчику совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.

У «Роснефти» и «Транснефти» не раз возникали разногласия. Так, например, в феврале 2014 г. трубопроводная компания резко отреагировала на предложение «Роснефти» стать акционером монополии, назвав эту идею истерикой.