Губернатор Петербурга объяснил, почему ФК «Зенит» получит стадион за рубль

Затраты на содержание и эксплуатацию стадиона составят от 700 млн руб. до 1 млрд руб. в год, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Ответ за подписью губернатора Вишневский опубликовал на своей странице в facebook. Пресс-секретарь губернатора Андей Кибитов и пресс-служба «Зенита» пока не ответили на запрос «Ведомостей».

Администрация Петербурга подготовила меморандум, по которому «Зенит» получает стадион по концессионному соглашению не менее чем на 49 лет. За пользование стадионом клуб ежегодно будет платить не более 1 руб., сказано в меморандуме. За это «Зенит» обязан нести все эксплуатационные расходы на поддержание стадиона. Кроме того, «Зенит» обязан вложить 500 млн руб. в покупку оборудования и материалов, которые понадобятся для эксплуатации объекта. Это позволит сэкономить средства бюджета, следует из письма Полтавченко.

Мировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет они не приносят дохода и фактически являются убыточными, указывает губернатор. Потенциальная выручка от эксплуатации стадиона на Крестовском острове составит 1,5–2,5 млрд руб. в год, оценивал гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов в интервью ТАСС в августе 2016 г.

Концессионное соглашение чрезвычайно выгодно для ФК «Зенит», но невыгодно для Петербурга и его жителей, которые своими налогами оплатили строительство стадиона, писал в запросе к губернатору Вишневский. Он просил губернатора объяснить причины подписания меморандума на таких условиях и рассказать, рассматривало ли правительство другие условия передачи стадиона в эксплуатацию.

Положения меморандума носят декларативный характер, условия концессионого соглашения будут рассматриваться правительством Петербурга, если от «Зенита» поступят предложения о заключении такого соглашения, пишет Полтавченко. Создание городской эксплуатирующей организации губернатор называет нецелесообразным, потому что придется нести затраты на подготовку и обучение персонала и других мероприятий. У эксплуатанта должен быть опыт работы с Российским футбольным союзом и международными футбольными организациями, следует из ответа губернатора.

Вишневского ответ не устроил. Если положения меморандума «декларативны», то никакие «намерения клуба» еще не закреплены, возмущается он. «Город не умеет управлять собственным имуществом?» - спрашивает Вишневский. Ответа на вопрос, рассматривались ли более выгодные для Петербурга условия передачи стадиона в эксплуатацию, вообще нет, пишет Вишневский. Он планирует направить повторный запрос губернатору.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2006 г. Администрация Петербурга продлила сдачу работ по строительству стадиона с 26 декабря 2016 г. по 31 марта 2017 г. Вся смета стадиона до сих пор оценивалась примерно в 42 млрд руб.