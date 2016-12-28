В Удокан ищут российского партнера

Совладелец Байкальской горной компании (БГК) Алишер Усманов намерен привлечь для разработки Удокана, одного из крупнейших месторождений меди в мире, российского «профессионала в меди», заявил сам бизнесмен «России-24». БГК - владелец лицензии на разработку Удокана с запасами 1,4 млрд т медной руды.

По словам Усманова, у иностранных компаний также есть интерес к месторождению. Но название российской компании он не назвал, сказав, что связан условиями конфиденциальности. Представитель «Металллоинвеста» отказался уточнить, о ком говорил Усманов. «Есть и иностранные, которые хотят с нами, и, кстати, из числа грандов майнингового рынка. Ну как можно быть не интересным, если это [Удокан] один из крупнейших в мире проектов по добыче меди, да причем с такими резервами», - сказал Усманов.

Тот факт, что Удоканское месторождение - одно из крупнейших в мире, определяет сложный, многоступенчатый процесс кооперации с инвесторами и банками, передал через пресс-службу председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев: «Мы и наши партнеры не можем делать громких заявлений до момента достижения окончательных договоренностей». Освоение Удокана идет в соответствии с выданной лицензией, добавил он.

До августа 2015 г. БГК принадлежал «Металлоинвесту» напрямую. С мая 2014 г. компания вела переговоры с китайским фондом Hopu, но к июню 2015 г. стало известно, что фонд не будет выкупать 10%-ную долю в проекте. Hopu через Highland fund затем инвестировала в проект разработки Быстринского месторождения меди «Норникеля», выкупив 13,3% за $100 млн.С 2015 г. БГК продолжил искать инвесторов в проект напрямую, но с кем ведутся переговоры, не раскрывалось.

Общие инвестиции в первый этап развития Удокана составят 238 млрд руб. ($3,7 млрд), следует из данных ВЭБа, которые приводит Минприроды в письме в Минэкономразвития («Ведомости» ознакомились с документом). На эти деньги БГК должна построить дорогу до Удокана, ЛЭП и горно-обогатительный комбинат на 12 млн т руды в год.Представитель БГК говорил, что «238 млрд руб. включают в себя как капитальные затраты – $2,1 млрд (136 млрд руб. по текущему курсу), так и дополнительно понесенные (какие, не уточняет. – «Ведомости»), а также прогнозный курс инфляции и валютный курс, установленные ВЭБом для внутреннего использования».