Стали известны обеспечительные меры, которых добилась «Роснефть» по иску к «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы запретил «Транснефти» с 1 января 2017 г. прекращать или сокращать транспортировку нефти «Роснефти», сообщает «Прайм» со ссылкой на определение суда. Это обеспечительные меры, направленные на защиту имущественных интересов «Роснефти», говорится в решении. В качестве встречного обеспечения «Роснефть» гарантирует оплату оказанных услуг «по цене, установленной условиями незаключенного договора №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами», цитирует ТАСС. «Роснефть» до 25 января должна подать иск к «Транснефти», в противном случае обеспечительные меры будут отменены.

28 декабря стало известно, что «Роснефть» подала в столичный арбитраж заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчиком в заявлении указана «Транснефть». Заявление было подано 27 декабря, сообщил представитель суда «Ведомостям». Содержание заявления не раскрывается. «Транснефти» содержание заявления неизвестно, сказал представитель компании. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Пресс-секретарь суда Елена Фортунатова сказала еще в среду ТАСС, что арбитраж уже удовлетворил это заявление «Роснефти». Какие обеспечительные меры он наложил, она не уточнила.

Иск может быть связан с «недовольством «Роснефти» методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе «Транснефти», сообщал ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго. 21 декабря «Роснефть» подала в ФАС жалобу на «Транснефть» о навязывании невыгодных условий договора на транспортировку на 2017 г., рассказал «Ведомостям» начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Связана ли жалоба с иском, он не знает. Представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщал, что «Роснефть» до сих пор не заключила с «Транснефтью» договор на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 г. и что «Роснефть» из года в год срывает нормативные сроки подписания.

«Вместо завершения договорной кампании в нормативно установленные сроки, соблюдаемые всеми остальными участниками рынка, «Роснефть» обратилась в суд с требованием принятия предварительных обеспечительных мер, фактически затягивающих на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку, и выбивая для себя не стандартные с рынком эксклюзивные условия. В компании «Транснефть» до сих пор не известны детали дела, не удалось ознакомиться с поданным заявлением. Вопреки действующим нормам возможно только прочитать определение суда на его сайте, - сообщила компания. - Обращает на себя внимание тот факт, что компания «Роснефть» обратилась и получила судебные меры после 26 декабря - даты введения в Арбитражном суде г. Москвы предпраздничных ограничений на документооборот, в том числе и на ознакомление с делом. Принятое таким образом решение суда является незаконным, и компания будет его обжаловать. При этом речь о приостановке транспортировки не идет».

«В ПАО «Транснефть» есть понимание, что судебная активность накануне новогодних праздников связана не столько со стремлением защитить права «Роснефти», сколько прикрыть неквалифицированную работу отдельных менеджеров компании и затянуть законодательно установленные сроки согласования договора», - сказал представитель нефтетранспортной компании «Ведомостям».